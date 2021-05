«Είμαι 30% Ελληνας»

Ο νέος σεφ του εστιατορίου Pelagos Luca Piscazzi δεν αγαπάει απλά την Ελλάδα, αλλά έχει ρίζες που τον ενώνουν με τον τόπο μας, και όχι μόνο μαγειρικά

Της Χρύσας Κακιώρη

Mε αστερόσκονη… Michelin να τον ακολουθεί, ο νέος σεφ του εστιατόριου Pelagos στο Four Seasons Athens, Luca Piscazzi, μετακόμισε από το Παρίσι στην Αθήνα, με διάθεση να ενσωματώσει όσα κάνουν την Ελλάδα συνώνυμο της φιλοξενίας: την απλότητα, την γενναιοδωρία, την αγάπη για τα φρέσκα προϊόντα, αλλά και την παράδοση.

Αν και Ιταλός, ο Luca Piscazzi δηλώνει Ελληνας, και μάλιστα έχει και… αποδείξεις. «Η καταγωγή μου είναι από τη νότια Ιταλία, από την Πούλια. Εκανα DNA test πριν από μερικά χρόνια και βγήκε πως έχω 30% DNA από την Ελλάδα» λέει.

Αφού κέρδισε αναγνώριση σε σημαντικά εστιατόρια με αστέρια Michelin σε Ρώμη, Χονγκ Κονγκ, Πεκίνο και Λονδίνο, ο Piscazzi μετακόμισε στην Αθήνα με την οικογένειά του. Ο τελευταίος μαγειρικός σταθμός του, ήταν η συνεργασία του ως Head Chef στο εστιατόριο La Dame de Pic του Λονδίνου, στο πλάι της Anne-Sophie Pic, την πιο φημισμένη γυναίκα σεφ, που κρατάει σήμερα οκτώ αστέρια Michelin για τα πέντε εστιατόρια της.

Από το νέο του πόστο στη μαγευτική Αθηναϊκή Ριβιέρα, με background τον απαλό ήχο της θάλασσας, ο Ιταλός σεφ, παρουσιάζει ένα μενού, με παιχνιδιάρικη διάθεση, θεατρικότητα, και πάνω απ΄όλα γεύση. Φέροντας από τη φύση του μαγειρικό ήθος αψηφά τον εντυπωσιασμό και επενδύει στην ανάδειξη της πρώτης ύλης, στα αρώματα και τις υφές.

«Τα θαλασσινά είναι στο επίκεντρο της κουζίνας μου. Είμαστε στην Ελλάδα, θέλω να εξερευνήσω κι άλλο τα ελληνικά προϊόντα, τη μαστίχα, το ούζο, και θέλω τα πιάτα μου να μην υπερβάλλουν. Για μένα η γεύση είναι το πιο σημαντικό απ΄όλα. Εξασφαλίζουμε τις περισσότερες πρώτες ύλες μας από ντόπιους προμηθευτές, κυρίως ψάρια και θαλασσινά που αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο και διασφαλίζουμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Αν έχουμε ένα μεγάλο ψάρι, θα σερβίρουμε το ωμό μέρος, θα φτιάξουμε κρέμα από την κοιλιά και, αν έχει αυγά, θα τα κρατήσουμε για να φτιάξουμε bottarga (αυγοτάραχο)», προσθέτει ο Piscazzi απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τις αρχές της βιωσιμότητας και του food waste.

Αρωμα θαλασσας

Με θεαματική θέα στη θάλασσα, top notch design και λαμπερή πελατεία, το Pelagos βάζει υποψηφιότητα να γίνει το απόλυτο lifestyle προορισμό του καλοκαιριού. Το πέρασμα από την είσοδο στο ιστορικό συγκρότημα του Αστέρα, το θερμό καλωσόρισμα των ανθρώπων του ξενοδοχείου και η αύτα του πολυτελούς εστιατορίου του «Αρίωνα», αρκούν για περάσεις σε άλλο… σύμπαν.

Ο σχεδιασμός από τον Σουηδό αρχιτέκτονα Martin Brudnizki, παραπέμπει σε πολυτελή θαλαμηγό. Ανοιχτόχρωμο ξύλο, μάρμαρο, δερμάτινοι καναπέδες σε και χρυσοχάλκινες art deco πινελιές στήνουν ένα φινετσάτο σύνολο.

Το δείπνο άνοιξε με τα τρία amuse bouce, σαρδέλα μαριναρισμένη με λεμόνι και μέντα, γέμιση από καρπούζι και κρέμα φέτας αρωματισμένη με Campari, τραγανό καβούρι γεμιστό με ψίχα καβουριού, τζίντζερ και lemongrass και μικρές κωνικές μπουκιές, σαν origami με «χαρτί» από πιπεριά, που κλείνει μέσα του ψίχα καραβίδας και σπιτική cocktail sauce.

Κορυφαίο πιάτο το φιλέτο λαβράκι που ωριμάζει για 4 μέρες σε κρούστα από μαστίχα ώστε να πάρει το άρωμα και συνοδεύεται με αγκινάρα, γεμιστή με μους αγκινάρας, σος από beurre blanc με καπνιστό χαβιάρι και χαβιάρι λεμονιού, και φύλλα πασπαλισμένα από αυγοτάραχο.

«Θέλησα να βρω τρόπο να χρησιμοποιήσω αγνή μαστίχα από το νησί της Χίου. Έτσι σκέφτηκα να περιβάλλω ένα ολόκληρο ψάρι με μαστίχα, ως μέρος της παραδοσιακής διαδικασίας ξηρής ωρίμανσης (dry aging). Ανακάλυψα πως η ρητίνη της μαστίχας όχι μόνο προσδίδει ένα γλυκό άρωμα στο ψάρι, αλλά έχει την ιδιότητα να το διατηρεί με όμορφο τρόπο και να κάνει τη σάρκα του πιο ζουμερή» εξηγεί ο σεφ.

Στις υπόλοιπες επιλογές ξεχωρίζουν το ταρτάρ τόνου με trompette κολοκυθιού, πιπέρι cubeba, το φιλέτο yellow tail amberjack μαριναρισμένο με γλυκάνισο και ούζο πάνω σε βάση μπουράταα, το καλαμάρι αλα ρουαγιάλ γεμιστό με τόνο, γρασαρισμένο με μελάνι σουπιάς, χειροποίητο μακαροντσίνι με μελάνι σουπιάς και τηγανιτό καλαμάρι, και το Kagoshima Wagyu με ντομάτα coeur de boeuf, tsukudani, πατάτα, καπνιστό χέλι και χειροποίητη κέτσαπ.

Κλείσιμο με ένα ελαφρύ επιδόρπιο, μια νέα ανάγνωση του σεφ στην «πορτοκαλόπιτα» με κέικ πορτοκαλιού, με σιρόπι από το «μπαμπά» με ρούμι, σορμπέ από ανθό λεμονιάς, μαριναρισμένη φράουλα σε yuzu, χυμό φράουλας και κάρδαμο και καραμελωμένη κερήθρα.

Last but not least: Το service που ξέρει να κρατά την ισορροπία ανάμεσα στο φιλικό και το formal προσθέτοντας πόντους στο pampering που προσδοκά κανείς από ένα μέρος που αναδύει καθαρόαιμη εσάνς διεθνούς κοσμοπολιτισμού.