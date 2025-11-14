«Είναι εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος»: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
10:35, 14/11/2025
Προξενιό δέχτηκε η Ζέτα Μακρυπούλια στον αέρα του «Ρουκ Ζουκ».

Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο νεαρός παίκτης ρώτησε την παρουσιάστρια αν είναι ελεύθερη. «Έχουμε αφήσει ένα θέμα στη μέση, με τον πατέρα μου. Αρχικά, είσαι ελεύθερη, αν επιτρέπεται;», είπε ο Βασίλης, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να ξαφνιάζεται.

«Μου προξενεύει τον πατέρα του;», ρώτησε, με εκείνον να προσθέτει: «Έχουν χωρίσει με τη μάνα μου 10 χρόνια, είναι κούκλος σαν εμένα. Είναι μελαχρινός όμως. Είναι πολύ εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος», κάνοντας τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλατό να ξεσπάσουν σε γέλια.

Η Ζέτα Μακρυπούλια τον ευχαρίστησε για την πρότασή του γελώντας, με εκείνον να προσθέτει πως ελπίζει να μην παρεξηγήθηκε «αφού δεν ξέρει αν τελικά είναι ελεύθερη ή όχι». «Να στείλω τα φιλιά μου στον πατέρα. Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά», είπε η παρουσιάστρια.

