Είναι η θεωρία του TikTok «Βγείτε μαζί τους μέχρι να τους μισήσετε» τόσο τοξική όσο ακούγεται; - Real.gr

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τελειώσει μια σχέση, με κάποιους να θεωρούνται υγιείς και άλλους να ξεφεύγουν από τα όρια.

Σ’ αυτήν τη δεύτερη κατηγορία ανήκει και η τακτική που συστήνει το TikTok “Βγες μαζί τους μέχρι να τους μισήσεις” (Date Them Till You Hate Them)

Η viral αυτή θεωρία χωρισμού αποδίδεται στην TikToker Meg Neil (@themegneil), η οποία αποκάλυψε το “μυστικό” για το πώς κατάφερε να βγει από μια τετραετή σχέση χωρίς πολύ πόνο σε ένα βίντεο του 2023: «Έβγαινα μαζί του μέχρι που τον μίσησα».

