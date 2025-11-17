«Είπες ψέματα Κατερίνα»: To on air ξέσπασμα της Ναταλί Κάκκαβα για την Καινούργιου και τα unfollow με τον Γκουντάρα - Real.gr

Με σκληρά λόγια μίλησαν ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα για την Κατερίνα Καινούργιου από τον «αέρα» της εκπομπής τους.

Οι δύο παρουσιαστές ανέφεραν ότι η Κατερίνα Καινούργιου είπε ψέματα σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στη λήξη της επαγγελματικής της συνεργασίας με τον Γρηγόρη Γκουντάρα.

Η Ναταλί Κάκκαβα, μιλώντας στον αέρα του «ΕΔΩ TV» το Σαββατοκύριακο, ισχυρίστηκε πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν είπε την αλήθεια όταν ανέφερε ότι ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχώρησε από την εκπομπή της, επειδή επιθυμούσε αποκλειστικά να δουλέψει μαζί με τη σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τότε, αυτό προέκυψε αργότερα. Περάσαμε ένα καλοκαίρι που κανείς δεν γνώριζε αν θα είχε δουλειά ο Γρηγόρης και αν θα είναι κάπου ο Γρηγόρης τον χειμώνα. Να λέμε από την αρχή ψέματα ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα χωρίς να αναφέρεις ούτε καν το όνομά μου».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως παρά το παράπονό της, εξακολουθεί να την εκτιμά και να την έχει στην καρδιά της, αφού έχουν ζήσει πολλά μαζί. «Στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα όμως η νέα Κατερίνα που βλέπω σήμερα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει. Τίποτα άλλο, την αγάπη μας». Υπενθύμισε μάλιστα ότι «έχουν φάει μαζί, έχουν κλάψει μαζί», υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση που είχαν παλαιότερα.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας συμφώνησε με τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας πως και ο ίδιος ενοχλήθηκε από όσα είπε η παρουσιάστρια. «Την αγάπη μας Κατερινιώ, με το καλό, με έναν πόνο», της ευχήθηκε για την εγκυμοσύνη της.

Λίγες ώρες αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως ενημερώθηκε για τις δηλώσεις και αντέδρασε, πατώντας unfollow στον πρώην στενό της συνεργάτη στο Instagram.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας επίσης δεν την ακολουθεί πλέον.