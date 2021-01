Εισβολή στο Καπιτώλιο: Η «Ζήνα» Λούσι Λόουλες «πετσόκοψε» τον φιλοτραμπικό «Ηρακλή» Κέβιν Σόρμπο στο twitter

Ο τηλεοπτικός "Ηρακλής", Κέβιν Σόρμπο, ο οποίος είναι γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε retweet μία φωτογραφία από τον «σαμάνο» που εισέβαλε στο Καπιτώλιο και έγραψε «δε μου μοιάζουν και πολύ πατριώτες...», υιοθετώντας τη θεωρία συνωμοσίας που θέλει τους εισβολείς να είναι «αριστεριστές ταραξίες μεταμφιεσμένοι σε οπαδούς του Τραμπ».

They don’t look like patriots to me... https://t.co/ABZG2s0G4v