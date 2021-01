Εκδήλωση για καλό σκοπό με αφορμή τα γενέθλια του Ντέιβιντ Μπόουι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «A Bowie Celebration: Just For One Day!» θα μεταδοθεί παγκοσμίως σήμερα Παρασκευή (8 Ιανουαρίου) με αφορμή τα 74α γενέθλια του καλλιτέχνη, ο οποίος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου του 2016. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Μάικ Γκάρσον, ο οποίος υπήρξε μέλλος του συγκροτήματος του Μπόουι και θα βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για το Save The Children.