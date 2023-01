Έκλεψε τις εντυπώσεις η μικρή αδελφή της Σελίνα Γκόμεζ στην 80η τελετή των Χρυσών Σφαιρών

Σημειωτέον ήταν για πρώτη φορά υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ως ηθοποιός στο «Only Murders In The Building».

Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε μία βελούδινη μαύρη δημιουργία του διάσημου οίκου Valentino με ψηλό σκίσιμο και έντονα μακριά φουσκωτά μανίκια σε μελιτζανί χρώμα ενώ η 9χρονη αδελφή της ήταν ντυμένη μ΄ ένα ρομαντικό φόρεμα με παγιέτες και τούλι. Ομως την προσοχή έκλεψε το τσαντάκι που κρατούσε - ένα σατέν Prada Cleo με κρύσταλλα αξίας 3.900 δολαρίων!

Στην αρχή της καριέρας της η Σελίνα Γκόμεζ είχε την βοήθεια της μαμάς της και του συζύγου της με τον οποίο απέκτησαν το 2013 την αδερφή της Γκρέισι.

Η εμφάνιση της σταρ στις Χρυσές Σφαίρες ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια, σύμφωνα με το δημοσίευμα του People.

