Έκθεση για τη δυναμική και σύντομη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Λας Βέγκας

Νέα έκθεση που τιμά την πριγκίπισσα Νταϊάνα εγκαινιάστηκε στο Λας Βέγκας με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τον θάνατό της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.

Η έκθεση «Princess Diana: A Tribute Exhibition» με θέμα τη δυναμική και σύντομη ζωή της πριγκίπισσας της Ουαλίας περιλαμβάνει περισσότερες από 700 αυθεντικές δημιουργίες για τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως βραδινές τουαλέτες και άλλα προσωπικά αντικείμενα και φιλοξενείται στο εμπορικό κέντρο The Shops at Crystals.

Η ζωή της ως λαίδη Νταϊάνα στην πατρική κατοικία της, το ειδύλλιό της με τον πρίγκιπα Κάρολο και η δραστηριότητά της ως μέλος βασιλικής οικογένειας αναδεικνύονται στην έκθεση που θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη για την «πριγκίπισσα του λαού».

Ένα από τα σημαντικά εκθέματα είναι γλυπτό - αντίγραφο του νυφικού της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε φυσικό μέγεθος, το οποίο δημιουργήθηκε από τη Βελγίδα καλλιτέχνη Isabelle de Borchgrave και έχει κεντρική θέση στη συλλογή «Wedding of the Century» (Ο Γάμος του Αιώνα).

Οι επισκέπτες μπορούν να βαδίσουν παράλληλα με την ουρά μήκους 7,6 μέτρων που φυλάσσεται σε γυάλινη βιτρίνα.

«Ίνδαλμα της Μόδας» (Fashion Icon) και «Έφυγες πολύ νωρίς: Επιμνημόσυνη Δέηση» (Gone Too Soon: A Memorial) είναι οι άλλες δύο συλλογές της έκθεσης, η οποία παρουσιάζεται σε 12 θεματικές αίθουσες.

Ο Ντέιβιντ Κορέλι, επιμελητής και παραγωγός της έκθεσης, είπε ότι οι επισκέπτες μπορούν να τελέσουν τον δικό τους γάμο και να απολαύσουν ιδιωτικό δείπνο ανάμεσα στα βασιλικά αναμνηστικά.

Υπάρχουν επίσης εκθέματα που συνδέονται με πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως τον πρίγκιπα Κάρολο, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, αλλά και ιστορικά υφάσματα από την εποχή της βασίλισσας Βικτώριας, καθώς και φωτογραφίες του Άνγουορ Χουσεϊν του μακροβιότερου επαγγελματία φωτογράφου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου.