Ελευθερία Πάλλα - Νίκος Βατικιώτης: Σχέση μετά μουσικής - Real.gr

Η Ελευθερία Πάλλα και ο Νίκος Βατικιώτης βρίσκονται σε τηλεοπτικές σειρές του ίδιου καναλιού, εκείνη στον «Αγιο έρωτα» και εκείνος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Το ζευγάρι απολαμβάνει μια όμορφη καθημερινότητα, γεμάτη αγάπη και… νότες.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O,τι αισθάνονται το τραγουδούν. Ο Νίκος Βατικιώτης και η Ελευθερία Πάλλα έχουν πολλά να μοιραστούν για την κοινή αγάπη τους, την υποκριτική, έχουν όμως και έναν κρυφό έρωτα, αυτόν της μουσικής. Συχνά δημοσιοποιούν βίντεο, όπου ο Νίκος παίζει κιθάρα και η Ελευθερία τραγουδά.

Οι περισσότεροι ρόλοι του Ν. Βατικιώτη, άλλωστε, σχετίζονται με τη μουσική, όπως ο ρόλος του στο «Αυτή η νύχτα μένει», αλλά και στη σειρά «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Ισως δεν είναι τυχαίο ότι γοητεύτηκε από μια ηθοποιό με εξαιρετική φωνή. Η Ελευθερία, που συμμετέχει στη σειρά «Αγιος έρωτας», είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο.

Αποφοίτησε το 2021 από το Musical Theatre στο Bird College του Λονδίνου, όπου έμεινε τρία χρόνια. Ενώ αρχικά σκόπευε να παραμείνει στην Αγγλία, μια πρόταση για κάστινγκ για το σίριαλ «Ασε μας, ρε μαμά» την έφερε πίσω στην Ελλάδα. Και τότε γνώρισε τον σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρωτοσυναντήθηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Ερωτας φυγάς» και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.

Αρκετά σύντομα πήραν την απόφαση να μείνουν μαζί. Εκτοτε μοιράζονται μια υπέροχη καθημερινότητα, όπου η μουσική παίζει πρωταρχικό ρόλο. «Το τυπικό θα έρθει αν θελήσουμε να κάνουμε παιδί. Με το που είδα σε μια πρόβα τη σύντροφό μου είπα “εδώ μπλέξαμε”», έχει δηλώσει ο Ν. Βατικιώτης.

Η Ε. Πάλλα έχει σπουδάσει και κλασικό χορό. «Ηθελα να ασχοληθώ με τις τέχνες και η υποκριτική είναι η τέχνη η οποία τα συνδυάζει όλα, και τον χορό και το τραγούδι», έχει παραδεχθεί.

Η ταλαντούχα ηθοποιός θα πρωταγωνιστεί στο έργο «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» από τις 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο «Ηβη», σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, ενώ ο Ν. Βατικιώτης παίζει από τα μέσα Οκτωβρίου στην παράσταση «Οι ερωτευμένοι» του Σαμ Σέπαρντ, στο θέατρο «Bios», σε σκηνοθεσία Ελενας Πέγκα.

Σε λίγες ημέρες η Ελευθερία έχει γενέθλια και στο σπίτι θα βρει μια τούρτα και μια πανέμορφη ανθοδέσμη, όπως φροντίζει τα τελευταία χρόνια ο σύντροφός της.