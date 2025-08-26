Ελενα Ασημακοπούλου - Κώστας Τσαρτσαρής: Ανθρακες… ο χωρισμός - Real.gr

Παρά τις φήμες που τους θέλουν να έχουν ρίξει τίτλους τέλους στη σχέση τους, η Ελενα Ασημακοπούλου και ο Κώστας Τσαρτσαρής, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», είναι ευτυχισμένοι μαζί.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

H Ελενα Ασημακοπούλου διανύει μία από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής της τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Παρά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν για χωρισμό της από τον Κώστα Τσαρτσαρή, οι δυο τους είναι μαζί και ευτυχισμένοι. Τροφή στα σχόλια που φούντωσαν τη φημολογία έδωσαν τα αμοιβαία unfollow που έκαναν ο ένας στο προφίλ του άλλου στα social media.

Ωστόσο, οι ίδιοι φέρονται να καθησυχάζουν το κοντινό τους περιβάλλον, ξεκαθαρίζοντας ότι ο χωρισμός δεν ισχύει. Παραμένουν μαζί, συνεχίζοντας να διατηρούν τους χαμηλούς τόνους που έχουν επιλέξει να κρατούν από την αρχή της σχέσης τους.

Η τελευταία κοινή εμφάνισή τους έγινε τον Ιούνιο, όταν παρακολούθησαν στο ΣΕΦ τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδας γυναικών για το Eurobasket. Το φετινό καλοκαίρι, σε αντίθεση με πέρυσι, η Ελενα και ο Κώστας δεν δημοσιοποίησαν κάτι σχετικά με τις διακοπές τους.

Μάλιστα, είδαμε την ηθοποιό να χαλαρώνει σε καλοκαιρινό προορισμό με την κόρη της, Μαρία-Ροζάρια, ενώ και ο σύντροφός της πέρασε χρόνο με τα παιδιά του. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι δεν χάρηκαν και κοινές διακοπές, αντιθέτως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πέρασαν ένα ήρεμο καλοκαίρι σε… απόσταση ασφαλείας από τη δημοσιότητα.

Μετά την αθλητική του καριέρα, ο Κ. Τσαρτσαρής συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον χώρο, με ενεργή παρουσία στα αναπτυξιακά προγράμματα μπάσκετ, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε σεμινάρια που απευθύνονται σε νέους αθλητές. Η Ελ. Ασημακοπούλου συζητά κάποιες συνεργασίες για τη νέα σεζόν και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που αφορά την υποκριτική. Η επιστροφή της στη σειρά «Αγρια γη» ανέδειξε τις ερμηνευτικές της δυνατότητες και φαίνεται έτοιμη να συνεχίσει το φλερτ με τους πιο ώριμους και απαιτητικούς ρόλους.

Παράλληλα, συνεχίζει την επιχειρηματική πορεία της μέσα από το brand παπουτσιών που διατηρεί με επιτυχία. Το «Scarpiamo by Elena» επεκτείνεται διαρκώς, ενώ τα νέα φθινοπωρινά σχέδια αναμένεται να μας ενθουσιάσουν.

Η Ελενα φαίνεται να ισορροπεί απόλυτα ανάμεσα στην προσωπική της ευτυχία και την επαγγελματική της εξέλιξη. Με θετική ενέργεια, αφοσίωση και ξεκάθαρους στόχους αποδεικνύει ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι δυναμικές, επιτυχημένες και ευτυχισμένες, χτίζοντας τη ζωή που ονειρεύονται βήμα-βήμα, με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση.

