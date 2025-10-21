Ελενα Χριστοπούλου: «Στην πορεία μου δύο άνθρωποι ήταν αγνώμονες» - Real.gr

Η Ελενα Χριστοπούλου κάνει τον απολογισμό της 25ετούς πορείας της ως μάνατζερ, τονίζει εμφατικά ότι απεχθάνεται την υποκρισία και δηλώνει ενθουσιασμένη για την τηλεοπτική επιστροφή της με την εκπομπή «The view».

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι από τις γυναίκες που δεν χρειάζονται φώτα για να ξεχωρίσουν – τα φέρουν μέσα τους. Η Ελενα Χριστοπούλου, με την κομψότητα, την ευφυΐα και την αμεσότητά της, ξέρει καλά πώς να κερδίζει τις εντυπώσεις. Παράλληλα με τη δουλειά της ως μάνατζερ, η ενασχόλησή της με την τηλεόραση μάλλον την έχει δικαιώσει, παρόλο που η ίδια βλέπει τη σχέση της με τη μικρή οθόνη λίγο διαφορετικά. «Νομίζω πως πιο πολύ την αγαπώ εγώ απ’ ό,τι με αγαπά εκείνη, προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν έχει έρθει ακόμα η σειρά μου να με αγαπήσει», λέει στη Realnews.

Υστερα από μια συζήτηση που… κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, η Ελενα φέτος ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στο Open, με την εκπομπή «The view», μαζί με τις Ελίνα Παπίλα, Δάφνη Καραβοκύρη και Σοφία Μουτίδου. «Ημουν από τα πρώτα τηλεφωνήματα που έκανε ο Θέμης Μάλλης, πριν από δύο χρόνια – πολύ τιμητικό που σκέφτηκε να είμαι μία από τις τέσσερις γυναίκες που θα απαρτίζουν αυτή την εκπομπή».

Αυτό που την ενθουσιάζει περισσότερο είναι ότι δεν έχει οικειότητα με τις συμπαρουσιάστριές της. Αυτό που για πολλούς θα ήταν ρίσκο, για την Ελ. Χριστοπούλου είναι ευλογία. «Είναι γυναίκες που δεν τις γνωρίζω. Δεν είμαστε φίλες. Και αυτό για εμένα είναι βάλσαμο στη ζωή μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζω ανθρώπους από την αρχή, χωρίς πειραγμένα “ζάρια”, χωρίς προκαταλήψεις», εξηγεί, διευκρινίζοντας ότι το στοίχημα δεν είναι μόνο με το τηλεοπτικό κοινό, αλλά πρωτίστως με τον εαυτό της. «Μου αρέσει, γιατί με αυτές τις τρεις γυναίκες μπορώ να είμαι σκληρή, γλυκιά, τρυφερή, μπορώ να είμαι κανονική. Ενας κανονικός άνθρωπος». Εχοντας διαγράψει μια μακρά και πλούσια πορεία, η αλήθεια είναι το μοναδικό που μετρά πλέον για εκείνη. Τέσσερις γυναίκες με αλήθεια, «που δεν κάνουν δημόσιες σχέσεις, που δεν γλείφουν κανέναν, που δεν κάνουν κύκλους τις γωνίες», όπως λέει.

«Είμαι νήπιο τηλεοπτικά»

Μέχρι τώρα η τηλεόραση της έχει χαρίσει μαθήματα, αλλά και ερωτήματα. «Δεν ξέρω τι να αποφεύγω. Οπως και στη ζωή μου, μαθαίνω κάθε ημέρα. Είμαι μάλλον νήπιο ακόμα τηλεοπτικά και θα ήθελα να παραμείνω έτσι. Να μη μεγαλώσω ποτέ τηλεοπτικά».

Επιμένει ότι η στάση της απέναντι στη ζωή είναι καθαρή, σχεδόν παιδική. Δεν αντέχει την υποκρισία, ειδικά σ’ έναν χώρο γεμάτο ρόλους και προσποίηση. «Δεν θέλω να λέω άλλα πίσω από έναν άνθρωπο και άλλα μπροστά στην κάμερα. Είναι κατάντια. Δεν είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου και υπηρετείς ένα σύστημα που ούτε ξέρεις ποιο είναι. Απλώς προσποιείσαι. Και προσποιείται πάρα πολύς κόσμος… Δεν το αντέχω».

Η Ελ. Χριστοπούλου είναι γνωστή ως booker και ως μάνατζερ, όμως αυτό που κάνει είναι κάτι πολύ περισσότερο: χτίζει ανθρώπους, σχέσεις και ιστορίες. Το γραφείο της διαχειρίζεται συνολικά 30 προσωπικότητες, με τις οποίες καθημερινά συνδιαλέγεται με στήριξη και αγάπη. Δεν λείπουν όμως, και οι απογοητεύσεις. «Στα 25 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δύο φορές, δύο άνθρωποι ήταν αγνώμονες. Δεν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις».

Ανάμεσα στους στενούς φίλους και συνεργάτες της είναι και η σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά, η οποία πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο Παρίσι για δεύτερη φορά με το showroom της. «Πήγαμε τέσσερις-πέντε fabulous από το γραφείο… Με κάθε ευκαιρία, όταν μπορώ να στηρίξω έναν άνθρωπό μου, θα το κάνω ό,τι και να γίνει».

Η Ελενα δεν κρύβει τη χαρά της ούτε για το επόμενο βήμα της στενής φίλης της, Κατερίνας Καραβάτου. «Γνώριζα από την Κατερίνα τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις. Είχαμε συζητήσει πολλά και, απ’ ό,τι ξέρω, όλα βαίνουν όπως τα είχε σκεφτεί, οργανώσει και κανονίσει εκείνη. Είμαι πολύ χαρούμενη για την Κατερίνα και για το επόμενο βήμα της», λέει στην «R».

Πνεύμα ανήσυχο, με στόχο να γίνεται κάθε ημέρα καλύτερη, εκτός από την εκπομπή, το γραφείο της έχει αναλάβει και τη διεύθυνση δημοσίων σχέσεων της Barking Well Media.

«Είμαι 15-16 ώρες ξύπνια την ημέρα. Θέλει πολλή ένταση. Δεν νομίζω ότι έχω βρει τρόπο να χαλαρώνω. Είμαι 25 χρόνια σε μια μόνιμη διέγερση, σε σχέση με τη δουλειά και αυτό που έχω μέσα μου». Ακόμη και έτσι, ξέρει πώς να βρίσκει τις βαλβίδες εκτόνωσής της. «Χαλαρώνω στις διακοπές ή με τους φίλους μου, σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές και με τον άνθρωπό μου». Τα φυτά και το μαγείρεμα την ηρεμούν, όμως για την Ελενα, οι άνθρωποι είναι η ζωή της.