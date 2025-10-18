Quantcast
Έλενα Παπαρίζου-Τόνυ Μαυρίδης: Eξωδικαστική συμφωνία για τη μεζονέτα στη Γλυφάδα - Real.gr
real player

Έλενα Παπαρίζου-Τόνυ Μαυρίδης: Eξωδικαστική συμφωνία για τη μεζονέτα στη Γλυφάδα

15:30, 18/10/2025
Έλενα Παπαρίζου-Τόνυ Μαυρίδης: Eξωδικαστική συμφωνία για τη μεζονέτα στη Γλυφάδα

ΠΗΓΗ: helenapaparizouofficial&tonimavridis/instagram

H επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ανοιχτή και ότι υπάρχει «χρυσή τομή» για την επίλυση της υπόθεσης.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved