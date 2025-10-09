Ελένη Χατζίδου: «Εχω δει UFO, ήρθε κοντά μου αλλά δεν με πήρε» - Real.gr

Quantcast
Ελένη Χατζίδου: «Εχω δει UFO, ήρθε κοντά μου αλλά δεν με πήρε»

11:41, 09/10/2025
Τα όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη περί UFO σχολίασε στον «αέρα» της εκπομπής της η Ελένη Χατζίδου, η οποία μάλιστα μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τη δική της εμπειρία.

Η Αγγελική Ηλιάδη είχε πει ότι ήρθε τετ α τετ με UFO, με την Ελένη Χατζίδου να αναφέρει ότι και η ίδια είχε στο παρελθόν ίδια εμπειρία κατά την περιοδεία της με τον Γιώργο Τσαλίκη.

«Εγώ συμφωνώ με την Αγγελική Ηλιάδη, ότι υπάρχουν UFO και επειδή δεν τα έχετε δει εσείς και ζηλεύετε, μην τα βγάζετε έτσι τώρα» είπε η Ελένη Χατζίδου για να συμπληρώσει:

«Έχω δει και εγώ με τον Τσαλίκη πάνω ψηλά… Πηγαινοερχόταν ήρθε πιο κοντά αλλά δεν με πήρε. Με είδε, με κόζαρε και μετά έφυγε. Δεν μπορούσα να πάω μετά στη δουλειά μου ταράχτηκα. Κάπου πηγαίναμε στην Αμαλιάδα».

