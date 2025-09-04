Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι – «Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες» - Real.gr

Ξεχωριστή είναι η σημερινή μέρα για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, καθώς γιορτάζουν την τέταρτη επέτειο του γάμου τους. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της και από τη βάπτιση της

κόρης τους, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr