Ελένη Φουρέιρα: «Ήταν για εμένα πάρα πολύ δύσκολο... Θυμάμαι να κλαίω» - Real.gr

Ελένη Φουρέιρα: «Ήταν για εμένα πάρα πολύ δύσκολο… Θυμάμαι να κλαίω»

08:35, 09/12/2025
Στην επιθυμία της να γίνει μητέρα πριν ακόμα γεννηθεί ο γιος της, αναφέρθηκε η Ελένη Φουρέιρα.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο Vidcast «Anestea» στο YouTube και σε απόσπασμα που προβλήθηκε από το επεισόδιο της Τρίτης, μιλάει για τη μητρότητα αλλά και τις δύσκολες προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές που έχει βιώσει μέχρι σήμερα.

Για τις σκέψεις που έκανε στο παρελθόν σχετικά με την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας δήλωσε: «Θα είχα κάνει παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη. Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Ήταν για εμένα πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι να κλαίω, είπα “τώρα με δοκιμάζει ο θεός”».

Στη συνέχεια, η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε για την καταγωγή της: «Επειδή εγώ ήμουν παιδί από την Αλβανία έπρεπε να κάνω λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου έκλειναν τα φώτα. Δεν έχω κάνει και τις πιο τέλειες συνεργασίες. Η επιτυχία σου βγάζει τον πραγματικό σου εαυτό».

Σε άλλο σημείο παραδέχτηκε ότι είχε περάσει κατάθλιψη: «Σιχαίνομαι να συμβεί κάτι και να μου πεις ψέμματα για να με κάνεις να νιώσω καλά. Πέρασα μια μίνι κατάθλιψη. Έφυγα από εκεί ταραγμένη και πήγα στο ξενοδοχείο και ήθελα απλά να κοιμηθώ για να γυρίσω σπίτι μου».

