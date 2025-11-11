Ελένη Καστάνη: Οι κωμικοί είναι πληρέστεροι ηθοποιοί - Real.gr

Η Ελένη Καστάνη θεωρεί τιμή της τον τίτλο της κωμικού, εξηγεί ότι το χιούμορ την καθόριζε ανέκαθεν, καταγγέλλει σεξισμό σε θέατρο και κοινωνία, μιλά για την απώλεια και ονειρεύεται να ζει δίπλα στη θάλασσα.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αμεση και με το χιούμορ να ξεχειλίζει σε κάθε λέξη της, η Ελένη Καστάνη μιλά για τη νέα σεζόν στο «Μικρό Παλλάς», για τη σημερινή τηλεόραση και το γέλιο, που -όπως λέει- ήταν πάντα στη ζωή της, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. «Πρώτη φορά παίζω Σακελλάριο. Είναι χαρά μου, γιατί τον θαυμάζω. Είναι έργο, το οποίο δεν είναι γνωστό, γιατί δεν έχει γίνει ταινία. Σε μια οικογένεια διαδραματίζονται διάφορες κωμικές καταστάσεις, που προκύπτουν από τη διαφορά ότι ο ένας γιος είναι δεξιός και ο άλλος αριστερός», λέει η ταλαντούχα ηθοποιός για τη σπαρταριστή κωμωδία «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρΠαντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που σκηνοθετεί ο Σταμάτης Φασουλής για δεύτερη χρονιά στο «Μικρό Παλλάς». «Παίξαμε το έργο και πέρυσι με επιτυχία και συνεχίζουμε και φέτος. Αρεσε πολύ και μάλιστα εγώ είχα κάποιες αμφιβολίες αν θα αρέσει στα νέα παιδιά, που δεν έχουν πολλές προσλαμβάνουσες από εκείνη την εποχή. Αλλά είναι εντυπωσιακό πόσο αρέσει στον νέο κόσμο».

Πρόκειται για μια παράσταση που, όπως λέει, «μυρίζει θέατρο». «Εχω παίξει διάφορα, διαφορετικά και περίεργα πράγματα. Πάντα ήμουν τολμηρή, μου αρέσει να τολμώ. Απλώς η κωμωδία έχει αυτή τη χαρά ότι έρχεται ο άλλος και διασκεδάζει. Γι’ αυτό μας αγαπούν εμάς τους κωμικούς», λέει και διευκρινίζει: «Θεωρώ τιμή μου να με χαρακτηρίσουν κωμική ηθοποιό. Σπουδαία τιμή. Θεωρώ ότι οι κωμικοί, χωρίς να κατηγορήσω τους άλλους, είναι πληρέστεροι ηθοποιοί. Η κωμωδία εμπεριέχει μέσα στο παίξιμό της και το δράμα. Το αντίθετο δεν συμβαίνει».

«Το χιούμορ είναι μέτρο ευφυΐας»

Αστεία, αυτοσαρκασμός και χαμόγελο είναι τα κυρίαρχα συστατικά της ζωής της. «Με καθορίζει το χιούμορ. Πάντα με καθόριζε. Αλλά το θεωρώ και ένα είδος εξυπνάδας, ένα μέτρο ευφυΐας. Πάντα η ζωή μου είχε πάρα πολύ χιούμορ και αστεία, ακόμα και στις πιο δραματικές στιγμές». Ανατρέχοντας στους ρόλους που την καθόρισαν, η Ελ. Καστάνη αναφέρει την ταινία «Δεκαπενταύγουστος» του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, τη «Λυσιστράτη» στην Επίδαυρο, τη σειρά «Μαμά» και το «Μυστήριο Mr. Love». Πώς βλέπει άραγε τη σημερινή τηλεόραση; «Δυστυχώς, δεν είναι οι παλαιές εποχές. Τότε όλοι μας δουλεύαμε με ένα όραμα. Παρατηρώ μια παντελή έλλειψη κωμωδίας. Αυτό νομίζω ότι συνέβη μετά την επιτυχία των “Μελισσών”. Θέλουν όλοι δράματα και αρκετά δράματα εποχής», απαντά. Και συνεχίζει: «Ολοι αυτοί οι ηθοποιοί, οι οποίοι αρνούνταν την τηλεόραση ως κάτι υποδεέστερο, αυτή τη στιγμή παίζουν όλοι στην τηλεόραση. Και ίσα ίσα που εμείς που ήμασταν οι “τηλεοπτικοί” απουσιάζουμε».

Προσωπική ζωή

Η απώλεια του συζύγου της και πατέρα του γιου της, του φωτογράφου Γιάννη Γωνιωτάκη, τη σημάδεψε βαθιά. «Ηταν ένα καλό παιδί, λεβέντης. Εφυγε από καρκίνο. Το δράμα το περνάς όταν το μαθαίνεις». Για τον γιο της νιώθει μόνο υπερηφάνεια. «Εχει τελειώσει μηχανολόγος μηχανικός και κάνει ένα μεταπτυχιακό. Δεν ακολούθησε το επάγγελμα των γονιών του και είναι χαρά μου. Επρεπε να έχω κάνει πολλά παιδιά και έκανα μόνο ένα. Είμαι από τους ανθρώπους που μπορούν να ζήσουν χωρίς το θέατρο, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Είμαι πολύ της οικογένειας».

Η θέση της γυναίκας στο θέατρο και στην κοινωνία παραμένει δύσκολη, όπως παραδέχεται. «Γυναίκες σαν τη Βουγιουκλάκη, τη Βλαχοπούλου είναι ηρωίδες, γιατί σήκωσαν τις σημαίες. Είναι πολύ δύσκολο να επιζήσεις, ειδικά στην κωμωδία. Είναι ανταγωνισμός σε ένα είδος που μετριέται στο δευτερόλεπτο: “Με την Καστάνη γέλασαν, με εμένα όχι”. Για μια γυναίκα είναι πιο δύσκολο να πληρωθεί ισάξια, να την αποδεχθούν, να τη βάλουν δίπλα τους και όχι πίσω τους. Πάντα ένας άνδρας πλεονεκτεί».

Η καταγωγή της από τη Σητεία είναι σταθερό σημείο αναφοράς. «Αχ, θέλω να πάω στη θάλασσα! Αγαπώ τη θάλασσα. Μόνο αυτό σκέφτομαι: πότε θα γεράσω και άλλο λίγο και θα φύγω, να πάω εκεί να ηρεμήσω. Το όνειρό μου είναι τόσο ταπεινό… Να κάθομαι σε μια ξαπλώστρα μπροστά στη θάλασσα ακίνητη, μπορώ;», λέει ευχόμενη για τον εαυτό της: «Να μπορώ να κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια και να είναι όλοι γύρω μου καλά. Αυτό και τίποτα άλλο».