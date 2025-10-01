Quantcast
Ελένη Μενεγάκη: Η φθινοπωρινή βόλτα της στην Κηφισιά – Έτσι ευχήθηκε «καλό μήνα» - Real.gr
Ελένη Μενεγάκη: Η φθινοπωρινή βόλτα της στην Κηφισιά – Έτσι ευχήθηκε «καλό μήνα»

16:15, 01/10/2025
16:15, 01/10/2025

ΠΗΓΗ: elenimenegaki/Instagram

Χαλαρή, ξεκούραστη, ευδιάθετη και άκρως ανανεωμένη είναι η Ελένη Μενεγάκη. Η αγαπημένη παρουσιάστρια υποδέχτηκε τον Οκτώβριο
απολαμβάνοντας την βόλτα της στην Κηφισιά και θέλησε να ευχηθεί στους διαδικτυακούς της φίλους “καλό μήνα”. «Οκτώβριος! Ο μήνας των γενεθλίων μου μόλις ξεκίνησε! Καλό μήνα!» έγραψε, ποζάροντας χαμογελαστή, αγκαλιά με το σκυλάκι της. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

