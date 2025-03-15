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Ελένη Μενεγάκη: Η βόλτα με τον Μάκη Παντζόπουλο – «Απολαμβάνοντας το αγόρι μου…» - Real.gr
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Ελένη Μενεγάκη: Η βόλτα με τον Μάκη Παντζόπουλο – «Απολαμβάνοντας το αγόρι μου…»

18:10, 15/03/2025
Ελένη Μενεγάκη: Η βόλτα με τον Μάκη Παντζόπουλο – «Απολαμβάνοντας το αγόρι μου…»

Credit: elenimenegaki/Instagram

Η Ελένη Μενεγάκη βρήκε την ευκαιρία το Σάββατο για να κάνει μια μεσημεριανή βόλτα με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

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