Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο στις φωτογραφίες που ανέβασε ο Μικ Τζάγκερ από την Κνωσό - Real.gr

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Μικ Τζάγκερ, ο οποίος φαίνεται πως θέλησε να ζήσει από κοντά την πλούσια ιστορία και τον αρχαίο πολιτισμό του νησιού.

Ο frontman των Rolling Stones επισκέφτηκε μάλιστα την Κνωσό και ανέβασε σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες δεσπόζει το παλάτι του βασιλιά Μίνωα.

O 82χρονος θρύλος της μουσικής ποζάρει σε διάφορα σημεία του αρχαιολογικού χώρου, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του αναρωτιέται: «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;».

Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση του Μικ Τζάγκερ προκάλεσε «χαμό» στα social media, με χιλιάδες Έλληνες χρήστες να σπεύδουν να τον καλωσορίσουν στη χώρα μας.

Ανάμεσά τους και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την επίσκεψη του θρυλικού τραγουδιστή. Με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση, η παρουσιάστρια έγραψε: «Greece! Crete», δείχνοντας την αγάπη της για την Κρήτη.

Παράλληλα το δικό του σχόλιο έκανε και ο ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, που καλωσόρισε τον Μικ Τζάγκερ στη χώρα μας.