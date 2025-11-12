Ελένη Τσολάκη: «Αισθάνθηκα ότι ολοκληρώθηκα με τη μικρή» - Η εξομολόγηση για την κόρη της - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Ελένη Τσολάκη ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

Η παρουσιάστρια, που φέτος παρουσιάζει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση λατρείας που έχει με τη μονάκριβη κόρη της, ενώ αποκάλυψε ποια ήταν τα συναισθήματά της όταν αγκάλιασε για πρώτη φορά το κοριτσάκι της!

«Πριν γίνω μαμά, δεν είχα καμία σχέση με το σπορ, δεν τα έβλεπα τα μωρά. Τώρα τα παρατηρώ, το TikTok μου έχει γεμίσει μωρά. Το θέλαμε πάρα πολύ με τον άντρα μου, πάρα πολλά χρόνια και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά ήρθε στη ζωή μας.

Μου έλεγε η μαμά μου πολλές φορές όταν μιλούσαμε για θέματα μητρότητας πως ‘πώς όταν κάνεις παιδί τα συναισθήματα που θα νιώσεις είναι πρωτόγνωρά, είναι διαφορετικά’. Και προσπαθούσα να καταλάβω. Αλλά μπροστά σε αυτό που εγώ ένιωσα το πρώτο δευτερόλεπτο που την έπιασα στα χέρια μου την κόρη μου. Είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό όταν ένα άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει γονιός γιατί όλοι μεγαλώνουμε με αυτές τις πεποιθήσεις και είναι έτσι φτιαγμένη η ελληνική κοινωνία- και αυτό δε σημαίνει κάτι. Ολοκληρωμένος μπορείς να είσαι και χωρίς να κάνεις παιδί. Εγώ αισθάνθηκα ότι ολοκληρώθηκα με τη μικρή» εξομολογήθηκε η Ελένη Τσολάκη.