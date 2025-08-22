Ελένη Τσολάκη: Πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της - Real.gr

Η Ελένη Τσολάκη απολαμβάνει τρυφερές στιγμές ως μαμά, ενώ ετοιμάζεται για τη νέα της τηλεοπτική σελίδα, έπειτα από τη μεταγραφή της στον ΑΝΤ1.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ελένη Τσολάκη διανύει μία από τις ομορφότερες περιόδους τις ζωής της. Η μητρότητα έχει αλλάξει κάθε κύτταρό της και η επαγγελματική της εξέλιξη δείχνει να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, καθώς η μεταγραφή της στον ΑΝΤ1 είναι πλέον γεγονός.

Το φετινό καλοκαίρι της Ε. Τσολάκη είναι διαφορετικό. Οχι τόσο ξέγνοιαστο όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πιο ουσιαστικό αφού κρατά την απόλυτη ευτυχία στην αγκαλιά της.

Η τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε για εκείνη με θετικό πρόσημο και απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι ως νέα μαμά, σε μια περίοδο γεμάτη τρυφερές στιγμές και πολλές αγκαλιές. Η αγάπη της παρουσιάστριας για τα ταξίδια είναι μεγάλη. Φέτος, λόγω της κόρης της, θα αποφύγει τις πολλές εξορμήσεις στα αγαπημένα της νησιά, όμως το ομορφότερο ταξίδι είναι αυτό με τη μικρούλα της.

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει την καινούργια της καθημερινότητα. Εχει επιλέξει να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με την κόρη της. Νέες συνήθειες, όπως πικνίκ στη φύση, βόλτες σε παραλίες και χαλάρωση μαζί στην αυλή του σπιτιού τους, τη γεμίζουν.

Αυτή η πρωτόγνωρη εμπειρία της μητρότητας είναι κάτι που η παρουσιάστρια ήθελε πολύ να ζήσει και τη βιώνει στο έπακρο. Και μπορεί τα ξενύχτια να είναι αναπόφευκτα και η κούραση να έχει διπλασιαστεί, όμως η δύναμη που αντλεί από τα μάτια της μόλις επτά μηνών κόρης της την κάνει κάθε ημέρα και πιο δυνατή.

Στήριγμά της ο σύζυγός της, ο επιχειρηματίας Παύλος Πετρουλάκης, που είναι δίπλα της σε κάθε της βήμα. Μαζί έχουν καταφέρει να έχουν μια υπέροχη οικογένεια και η κόρη τους έχει ολοκληρώσει την ευτυχία τους. Το ζευγάρι σχεδιάζει να περάσει λίγο χρόνο στη Θεσσαλονίκη, στη γενέτειρα της παρουσιάστριας, και να «συστήσουν» στο νέο μέλος της οικογένειας την αγαπημένη πόλη της μαμάς της.

Η παρουσιάστρια αγαπά πολύ τη δουλειά της και έπειτα από την επιτυχημένη πορεία της εκπομπής της στο Open «Πρωινό Σου-Σου» έχει ανοίξει τα φτερά της για τον «αέρα» του ΑΝΤ1, με τους καλύτερους οιωνούς στο πλευρό της. Οι πληροφορίες θέλουν την Ε. Τσολάκη να πηγαίνει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ηδη έχει αρχίσει να στήνει το νέο της εγχείρημα έτσι ώστε να είναι όσο πιο έτοιμη γίνεται.

Στο πλευρό της έχει τους ανθρώπους του καναλιού που τη στηρίζουν και την πιστεύουν. Η νέα εποχή με το παιδί στο πλευρό της και με ανανεωμένα επαγγελματικά σχέδια την κάνει να χαμογελά γεμάτη ευτυχία.

