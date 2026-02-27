Ελένη Βουλγαράκη για τη συγκατοίκηση με τον Φώτη Ιωαννίδη: «Δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα» - Real.gr

Η Ελένη Βουλγαράκη έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό” και αναφέρθηκε στην συγκατοίκηση με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ανέφερε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν συμφωνεί με εκείνους, που θεωρούν ότι η συγκατοίκηση σκοτώνει τον έρωτα. Όπως είναι γνωστό μετά την αποχώρησή της από τη ραδιοφωνική της εκπομπή μοιράζει τη ζωή […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Ελένη Βουλγαράκη για τη συγκατοίκηση με τον Φώτη Ιωαννίδη: «Δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα» στο InStyle.