Ελένη Βουλγαράκη: Η νέα ζωή στη Λισσαβώνα - Real.gr

Μετά τη σημαντική απόφαση να αποχωρήσει από τη ραδιοφωνική εκπομπή της στην Ελλάδα, η Ελένη Βουλγαράκη ετοιμάζεται για μια νέα καθημερινότητα στην Πορτογαλία, μαζί με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

H Ελένη Βουλγαράκη διανύει μία από τις πιο ιδιαίτερες περιόδους της κοινής ζωής της με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη. Από την πρώτη στιγμή της σχέσης τους η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός και ο διεθνής ποδοσφαιριστής ένιωσαν την ανάγκη να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και να ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Η συμπόρευση ήταν και για τους δύο ο πιο σίγουρος δρόμος για την ασφάλεια και την ουσιαστική σύνδεση.

Η μεταγραφή του Φώτη στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας άλλαξε τα δεδομένα. Από τη στιγμή που ο σύντροφός της αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και ξεκίνησε ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο στο εξωτερικό, η Ελένη μοίραζε τον χρόνο της μεταξύ Αθήνας και πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Περνούσε εκεί αρκετές ημέρες της εβδομάδας, προσπαθώντας να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της στην Ελλάδα και στην προσωπική της ζωή. Τα ταξίδια έγιναν ρουτίνα.

Ομως αυτός ο τρόπος ζωής δεν ήταν αρκετός. Συνειδητοποίησε ότι το να ζει «ανάμεσα σε δύο ζωές», δεν τη βοηθούσε να απολαύσει πλήρως καμία από τις δύο.

Οι στιγμές με τον σύντροφό της ήταν πολύτιμες και διαρκώς μετρούσε αντίστροφα μέχρι την επόμενη συνάντησή τους. Αλλωστε, ήταν εκείνη που είχε επωμιστεί το βάρος των συχνών ταξιδιών, καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει ιδιαίτερα πιεστικό καθημερινό πρόγραμμα.

Πριν από λίγες ημέρες, η Ελ. Βουλγαράκη πήρε τη γενναία απόφαση να αποχωρήσει από το ραδιόφωνο. Η επιλογή δεν ήταν εύκολη, καθώς η ραδιοφωνική εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο αποτελούσε για χρόνια ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

Η καρδιά της, ωστόσο, της έδειξε ξεκάθαρα τον δρόμο. Ηθελε περισσότερο χρόνο με τον αγαπημένο της και τη δυνατότητα να μοιράζεται μαζί του τα πάντα. Η Λισσαβώνα έχει γίνει πλέον το νέο σπίτι της.

Μια πόλη ατμοσφαιρική, γεμάτη από χρώματα και ήχους. Οι βόλτες στα στενά της Αλφάμα, τα καφέ με θέα τον Τάγο και τα ήσυχα βράδια στο σπίτι δημιούργησαν μια καινούργια, ρομαντική ρουτίνα.

Ο νέος τρόπος ζωής δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τις φιλοδοξίες της – αντιθέτως γίνεται η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, όπου η προσωπική ευτυχία και τα επαγγελματικά όνειρα συνδυάζονται χωρίς εκπτώσεις.

Εξάλλου, δεν θα σταματήσει να επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς διατηρεί αρκετές συνεργασίες στα social media, τις οποίες σκοπεύει να συνεχίσει.

Τόσο η Ελένη όσο και ο Φώτης λατρεύουν την Ελλάδα και ήδη ονειρεύονται τις διακοπές τους κάτω από τον ηλιόλουστο καλοκαιρινό ουρανό.