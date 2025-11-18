Ελένη Βουλγαράκη: Στη Λισσαβώνα για τον Φώτη Ιωαννίδη - Real.gr

Ο τραυματισμός του διεθνούς επιθετικού Φ. Ιωαννίδη, η τρυφερή στήριξη της συντρόφου του, Ελένης Βουλγαράκη, και το κοινό μέλλον που ωριμάζει.

Της ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι εδώ και δύο χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ. Είναι μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα.

Πρόσφατα, η παρουσιάστρια ταξίδεψε στη Λισσαβώνα για να βρεθεί στο πλευρό του διεθνούς επιθετικού, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Σπόρτινγκ.

Εκεί, όμως, ένα απρόοπτο σημάδεψε τον αγώνα: ο Φώτης υπέστη μερική ρήξη συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο και αυτός ο τραυματισμός θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για τέσσερις έως έξι εβδομάδες – ενδεχομένως και έως το τέλος του 2025.

Κατά την επιστροφή της ομάδας από τις Αζόρες εμφανίστηκε με πατερίτσες, προκαλώντας ανησυχία στους φιλάθλους και στους δικούς του ανθρώπους.

Η Ελένη, ωστόσο, δεν έφυγε στιγμή από δίπλα του. Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Σε ένα βίντεο φαίνεται να κρατά το χέρι του Φώτη, συνοδεύοντας τη στιγμή με τη λεζάντα: «Η ζωή μου τον τελευταίο καιρό». Μια ξεκάθαρη δήλωση αγάπης.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά της στην Αθήνα -ανάμεσα σε ραδιοφωνικές υποχρεώσεις και στη δημιουργία digital περιεχομένου- η Ελένη προσπαθεί να βρίσκεται κοντά στον Φώτη όσο πιο συχνά μπορεί.

Η σχέση τους φαίνεται να στηρίζεται σε αυτή την τρυφερή ισορροπία: ταξίδια-αστραπή, μικρές αποδράσεις, ποιοτικός χρόνος. Οσο για το επόμενο βήμα; Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια.

Ωστόσο, τα δημοσιεύματα θέλουν το ζευγάρι να έχει συζητήσει το θέμα του γάμου, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, η Ελένη να βρίσκεται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στη Λισσαβώνα, για να είναι πιο κοντά στον αγαπημένο της.