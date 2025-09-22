Quantcast
Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Νίκος Συρίγος: Η βόλτα με βέσπα χωρίς κράνος που ξεσήκωσε αντιδράσεις - Real.gr
12:45, 22/09/2025
ΠΗΓΗ: Eleonora Zouganeli, Nikos Syrigos/Instagram

Θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι φωτογραφίες της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και του συντρόφου της, Νίκου Συρίγου, από τη βόλτα τους με βέσπα στο
κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πριν από μερικές μέρες, το ζευγάρι φαίνεται να μη φορά κράνος, γεγονός
που ξεσήκωσε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με αφορμή το σχετικό δημοσίευμα, […]

