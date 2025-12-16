Ελεονώρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: O έρωτας τους «ταξιδεύει» - Real.gr

Μια ακόμη υπέροχη εμπειρία έζησαν η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος σ’ ένα ακόμη ταξίδι τους στο Λονδίνο. Αφορμή για αυτή την εξόρμηση ήταν η συναυλία της επιτυχημένης ερμηνεύτριας στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Earth Theater. Με ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά ο Νίκος Συρίγος θέλησε να είναι στο πλευρό της και να ζήσουν μαζί μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη μουσική, συγκίνηση και έντονα συναισθήματα.

Tης Αλεξάνδρας Αντωνίου

Το στολισμένο Λονδίνο αυτή την εποχή είναι μαγευτικό και το ζευγάρι αποφάσισε να συνδυάσει το «τερπνόν μετά του ωφελίμου», απολαμβάνοντας τη βρετανική πρωτεύουσα στα καλύτερά της. Ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και απαιτητικά προγράμματα, έδωσαν λίγο χρόνο στον εαυτό τους για να ζήσουν τη χριστουγεννιάτικη μαγεία της πόλης, να περπατήσουν στους φωτισμένους δρόμους και να χαλαρώσουν. Μια πολύτιμη ανάσα από την έντονη καθημερινότητά τους, που τους έφερε ακόμη πιο κοντά.

Η σχέση τους άλλωστε βασίζεται στη συντροφικότητα και την αλληλοϋποστήριξη, στοιχεία που αποτυπώνονται και στη συγκατοίκησή τους. Η κοινή τους καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από ισορροπία, κατανόηση και σεβασμό. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, να μοιράζονται στιγμές απλές αλλά ουσιαστικές, που δίνουν νόημα στη σχέση τους. Το σπίτι τους αποτελεί έναν χώρο ηρεμίας, όπου μπορούν να ξεκουραστούν, να συζητήσουν και να στηρίξουν ο ένας τα όνειρα του άλλου.

Μετά το Λονδίνο, σειρά την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, έχει η πρεμιέρα της παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Το έργο ακολουθεί με δραματικό αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας από την Αρχαιότητα έως και τον Εμφύλιο. Τα τραγούδια, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, που ερμηνεύει ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής εναλλάσσονται με την αφήγηση και συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές. Ένα έργο-σταθμός για το ελληνικό θέατρο, που μέσα από την κωμωδία, το τραγούδι και τον χορό μετατρέπει τη σκηνή σε καθρέφτη της συλλογικής μας μνήμης.

Το στήριγμά της

Ο Νίκος Συρίγος στέκεται σταθερά δίπλα στην Ελεονώρα, όχι μόνο ως σύντροφος αλλά και ως συνοδοιπόρος στις σημαντικές της επαγγελματικές στιγμές. Είναι πάντα εκεί για να της δώσει δύναμη πριν από μια εμφάνιση, να μοιραστεί τη χαρά της επιτυχίας και να τη στηρίξει στις πιο απαιτητικές φάσεις. Αντίστοιχα, η Ελεονώρα δείχνει μεγάλη κατανόηση για τις υποχρεώσεις του Νίκου στον χώρο της τηλεόρασης, γνωρίζοντας πόσο απαιτητική είναι η δουλειά του.

Ο Νίκος Συρίγος συνεχίζει δυναμικά την τηλεοπτική του πορεία, στο πλευρό της Σίσσυς Χριστίδου δίνοντας καθημερινά τον αγώνα του για τα κακώς κείμενα, ενώ η Ελεονώρα Ζουγανέλη βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με παραστάσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού. Το Φεβρουάριο η ερμηνεύτρια θα έχει τη χαρά να συνεργαστεί με τον Στάυρο Ξαρχάκο και την Ηρώ Σαία.

Μετά την εκρηκτική τους σύμπραξη στο Μουσείο της Ακρόπολης θα ξανασυναντηθούν στο Θέατρο Παλλάς για δύο μοναδικές συναυλίες . Πρόκειται για έναν ζωντανόδιάλογο ανάμεσα στην ιστορία, την παράδοση και το μέλλον της ελληνικής μουσικής.Το ζευγάρι, παρά τις διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, καταφέρνουν να λειτουργούν ως ομάδα, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον έμπρακτα.

Το ταξίδι στο Λονδίνο ήταν απλώς μια ακόμη απόδειξη ότι όταν υπάρχει αγάπη, σεβασμός και κοινό όραμα, όλα μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά την καριέρα και την προσωπική τους ζωή και όμορφες στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη.