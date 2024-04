“Αυτό ήταν γελοίο!” δήλωσε η 58χρονη Βρετανίδα ηθοποιός στην εκπομπή “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, απαντώντας σε μια θαυμάστρια που ρωτούσε για τις φήμες.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr