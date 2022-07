Το Doctor Strange in the Multiverse of Madness έχει κερδίσει μέχρι στιγμής κάτι περισσότερο από 950 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, αλλά η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Elizabeth Olsen δεν την έχει δει ακόμα.