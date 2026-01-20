Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται...»» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, δουλειά με τον εαυτό μου και συνεχίζεται…»» – ΒΙΝΤΕΟ

08:23, 20/01/2026
Την Έλλη Τρίγγου υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην πρώτη εκπομπή του The 2night Show για το 2026 το βράδυ της Δευτέρας.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την πιο ταραγμένη περίοδο της ζωής της ενώ αναφέρθηκε στη θεραπεία και τη συμφιλίωση με τον εαυτό της.

«Έτσι συμφιλιώνομαι λίγο μαζί μου. Όταν με πρωτογνώρισες ήμουν έτσι… ένα άλογο άσπρο, άγριο, που τρέχει και πολύ δύσκολο να το πιάσεις. Τώρα το άλογο θέλει να έρθει κοντά, να το χαϊδέψουν. Κάθομαι τώρα και ξεκουράζομαι και τρώω το γρασίδι μου, δεν χρειάζεται να τρέχω πια. Έφτυσα αίμα Γρηγόρη, τι να έγινε. Δουλειά με τον εαυτό μου. Και συνεχίζεται, και πάει καλά. Για την παλιά Έλλη, την ευχαριστώ καταρχάς, αλλά δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολύ αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο και μια απειλή», είπε αρχικά η Έλλη Τρίγγου.

Και πρόσθεσε: «Η ψυχοθεραπεία σίγουρα βοηθάει, βοηθάει η υποστήριξη των ανθρώπων σου, βοηθάει το να καταλαβαίνεις τι σου κάνει καλό. Είχα καταλάβει κάποια στιγμή ότι η δουλειά κάτι εξυπηρετεί το να είναι πάρα πολύ. Κάτι μπορώ και κρύβω πολύ καλά δουλεύοντας. Οπότε κάποια στιγμή είπα “έλα, από τι πας να γλιτώσεις;” και εκεί έκατσα. Ησύχασα, ξεκουράστηκα, μετά είχα πάρα πολλές τύψεις οπότε τώρα τρέχω, αλλά έχω τη μνήμη του πώς είναι να είσαι καλά και ήρεμα και θα ξαναπάω εκεί. Οι αντιθέσεις είναι η μαγεία».

Σημείο-σταθμός της τελευταίας χρονιάς ήταν το ταξίδι στην Ισλανδία «Φαντάσματα», αλλά και η συμμετοχή της στα «Φαντάσματα». : «Το 25 ήταν φανταστικό. Πήγα ένα ταξίδι ζωής στην Ισλανδία, είδα το βόρειο σέλας. Πας εκεί, δεν έχει τίποτα, μόνο φύση. Νιώθεις το μέγεθός σου που είναι τόσο και κάθεσαι με δέος. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Επαγγελματικά, τα “Φαντάσματα” ήταν η χαρά μου. Ο κύριος Παπαπέτρου μου είπε “έχω γράψει κάτι και σε σκέφτομαι”. Το διάβασα και ήταν ξεκαρδιστικό. Πήγα σαν τρελή, ουρλιάζοντας. Ήταν τέλεια, το ευχαριστήθηκα με όλο μου το είναι», τόνισε.

