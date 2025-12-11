Emily in Paris: Η αναφορά έκπληξη της Λίλυ Κόλινς στον Κυριάκο Μητσοτάκη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Λίλι Κόλινς ήταν καλεσμένη στο «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» με αφορμή την προώθηση του νέου κύκλου της σειράς «Emily in Paris». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός μίλησε για τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σχέση του με τη σειρά.

Η δημοφιλής ηθοποιός που βρίσκεται σε περιοδεία προώθησης του νέου κύκλου, όπου η Έμιλι μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιταλία, σχολίασε με χιούμορ τη διεθνή συζήτηση γύρω από το πού πρέπει να εκτυλίσσεται η σειρά. Ο Τζίμι Φάλον ανέφερε αστειευόμενος ότι «παγκόσμιοι ηγέτες μαλώνουν για το Emily in Paris», αναφερόμενος στη Ρώμη και τον Εμμάνουελ Μακρόν που «διεκδικούν» την ηρωίδα.

Η αναφορά της Λίλι Κόλινς στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε αυτό το σημείο, η Κόλινς αποκάλυψε ότι γνωρίζει πως και ο Έλληνας πρωθυπουργός παρακολουθεί τη σειρά. «Ξέρετε, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δήλωσε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της γυναίκας του είναι το Emily in Paris και πως μετά από μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο, επιστρέφει στο σπίτι και παρακολουθεί τη σειρά με τη γυναίκα του», προσθέτοντας «Ήμουν σε φάση… Τι; Μια μεγάλη και δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

.@lilycollins reacts to World Leaders fighting over Emily in Paris 🤣 #FallonTonight pic.twitter.com/bJyyTMDCSY — The Tonight Show (@FallonTonight) December 10, 2025



