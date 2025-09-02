Έμιλυ Κολιανδρή για Χρήστο Λούλη: «Είναι φοβερό που είμαι με έναν τόσο ταλαντούχο άνθρωπο» - Real.gr

Quantcast
Έμιλυ Κολιανδρή για Χρήστο Λούλη: «Είναι φοβερό που είμαι με έναν τόσο ταλαντούχο άνθρωπο»

20:15, 02/09/2025
Η Έμιλυ Κολιανδρή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τρίτη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τη σειρά “Ηλέκτρα”, στην οποία πρωταγωνιστεί, τον σύζυγό της, Χρήστο Λούλη, τα παιδιά τους, ενώ αποκάλυψε τον λόγο που τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά
από το θεατρικό σανίδι.

