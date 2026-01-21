Εμμανουήλ Καραλής: Με την οικογένεια στο πλευρό του - Real.gr

Με τη μητέρα του και τη δίδυμη αδελφή του παρούσες, ο Εμμανουήλ Καραλής, στη συγκινητική παρουσίαση του βιβλίου του «Οταν κοιτάς από ψηλά» στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για τη ζωή πέρα από τον αθλητισμό.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πρότυπα της χώρας μας. Με τεράστιες διακρίσεις που ανέβασαν ψηλά την πατρίδα μας στο βάθρο και έναν χαρακτήρα που δείχνει πως έχει πολύ γερές βάσεις. Μόλις στα 25 χρόνια του έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και όλα δείχνουν πως έχει ένα μέλλον πολλά υποσχόμενο.

Ο αγαπημένος Μανόλο βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική εκδήλωση, για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Οταν κοιτάς από ψηλά». Ο κορυφαίος Ελληνας επικοντιστής φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε μια βραδιά που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής παρουσίασης βιβλίου και εξελίχθηκε σε μια βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση.

Δίπλα του βρέθηκαν τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, η μητέρα του Σάρα και η δίδυμη αδελφή του Αγγελική, που τον συνόδευσαν, αλλά και ο συγγραφέας του βιβλίου, Νίκος Μιχαλόπουλος, με τον οποίο μοιράστηκαν τη σκηνή και ξεδίπλωσαν την ιστορία πίσω από τις σελίδες.

Ο Εμ. Καραλής μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από πολύ μικρή ηλικία, σε μια εξομολόγηση γεμάτη ειλικρίνεια και θάρρος. Τα σκληρά χρόνια του bullying και της δυσλεξίας σημάδεψαν την παιδική και την εφηβική ηλικία του. Υπήρξαν περίοδοι που ένιωθε πως έπρεπε καθημερινά να αποδείξει την αξία του, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, όμως, γεννήθηκε η δύναμη που τον οδήγησε στην κορυφή. «Το βιβλίο αυτό δεν είναι μόνο για τον αθλητισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι για κάθε άνθρωπο που ένιωσε κάποτε ότι δεν χωρά».

Ωριμος και στην προσωπική του ζωή, τα τελευταία δέκα χρόνια στο πλευρό του έχει τη σύντροφό του, την Αναστασία Μαγαλιού, η οποία υπήρξε και εκείνη αθλήτρια στίβου και είναι πάντα δίπλα του και τον στηρίζει. Στη Θεσσαλονίκη δεν κατάφερε να πάει, αλλά είναι το πρώτο βλέμμα που συναντά σε κάθε αγώνα του και η πιο φανατική θαυμάστριά του. Είναι ο άνθρωπος της ζωής του και, παρόλο που ο Μανόλο είναι πολύ μικρός ηλικιακά, ήδη σκέφτεται την οικογένεια, καθώς πιστεύει πως είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Ονειρεύεται να κάνει τέσσερα παιδιά και να είναι δίπλα τους, όπως ακριβώς έκαναν και οι γονείς του.

Ολα δείχνουν πως ο Εμ. Καραλής ήρθε για να μείνει όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στις καρδιές μας. Ο μεγάλος αθλητής αποχαιρέτησε το 2025 με τον τίτλο του καλύτερου αθλητή, μια αναγνώριση που επιβεβαιώνει όχι μόνο τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά και το ήθος, την επιμονή και το παράδειγμα ζωής που εκπέμπει. Ο Μανόλο δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος αθλητής, αλλά ένα σύμβολο δύναμης και ελπίδας.