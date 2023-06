Το Indiana Jones and the Dial of Destiny έρχεται στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου. Kαι αν ο Indiana Jones άλλαξε εντελώς τη ζωή σας, ίσως θα θέλετε να κατευθυνθείτε αμέσως στο Ορλάντο.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr