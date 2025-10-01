Ενας ροκ έρωτας για τη Βίκυ Κουλιανού - Ποιος είναι ο νέος σύντροφός της - Real.gr

Η Realnews αποκαλύπτει τον νέο σύντροφο της Βίκυς Κουλιανού που την κάνει να χαμογελά, ανοίγοντας μια πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική ζωή της.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Βίκυ Κουλιανού, το κορυφαίο μοντέλο που μεσουράνησε στις πασαρέλες των ’90s και ’00s, διανύει μια νέα, όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή στο πλευρό του μουσικού Γιώργου Γιαννόπουλου.

Η καλλονή, που έχει περπατήσει σε αμέτρητα catwalks στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει βρεθεί μπροστά από τον φακό εκατοντάδων φωτογράφων, όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, τους τελευταίους μήνες η Βίκυ είναι και πάλι ερωτευμένη. Το πρώην μοντέλο, που παραμένει εντυπωσιακή και γοητευτική, πέρασε ένα υπέροχο καλοκαίρι, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και έρωτα στη Μύκονο αλλά και σε άλλους προορισμούς παρέα με τον αγαπημένο της. Ο Γ. Γιαννόπουλος, κιθαρίστας και συνθέτης με καλλιτεχνικό όνομα Valgran, είναι μέλος του progressive death metal συγκροτήματος Gentihaa από το 2019, ενώ έχει στενή φιλία με τον Μπομπ Κατσιώνη, σύζυγο της αγαπημένης ερμηνεύτριας Ευρυδίκης, αλλά και τον Φώτη Μπερνάρντο, ο οποίος είναι ζευγάρι με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Τόσο η Βίκυ όσο και ο Γιώργος στην προσωπική τους ζωή κρατούν χαμηλό προφίλ και αποφεύγουν να ανεβάζουν ενσταντανέ και στιγμιότυπα από κοινές τους εξόδους. Παρ’ όλα αυτά, τον Αύγουστο, επιβάτες του πλοίου της γραμμής για Κυκλάδες είδαν το ζευγάρι να ανταλλάσσει τρυφερά φιλιά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Νησί των Ανέμων. Πρόσφατα ο μουσικός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες που τράβηξε η ίδια η Βίκυ, ως μια διακριτική αλλά τρυφερή «υπογραφή» στο νέο τους κεφάλαιο.

Η Β. Κουλιανού εξακολουθεί να διατηρεί τη γοητεία και την αίγλη που την ανέδειξαν ως μία από τις πιο διαχρονικές παρουσίες της ελληνικής μόδας. Σήμερα, απολαμβάνει περισσότερο από ποτέ την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική της ευτυχία και τη δημιουργικότητα, έχοντας στο πλευρό της έναν σύντροφο με τον οποίο μοιράζεται την ίδια αγάπη για την τέχνη και τη μουσική.