Ένταση on air ανάμεσα σε Ουγγαρέζο και Ζαρίφη: «Μη μιλάς στο αυτί μου» - «Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε» - Real.gr

Ένταση on air ανάμεσα σε Ουγγαρέζο και Ζαρίφη: «Μη μιλάς στο αυτί μου» – «Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε»

16:36, 16/12/2025
  • Ένταση επικράτησε στον αέρα ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη, με αφορμή μια συνέντευξη της Κλέλιας Ρένεση.
  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξέφρασε τη δυσφορία του, καθώς η παρουσιάστρια του μιλούσε «μέσα στο αυτί μου» την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να εκφράσει την άποψή του.
  • Η Κατερίνα Ζαρίφη απάντησε στον Ουγγαρέζο ότι «Εσύ μιλάς πολύ δυνατά Δημήτρη μου» και πρόσθεσε με νόημα «Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε».

Σε έντονο διαπληκτισμό κατέληξε η συζήτηση ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη, όταν η παρουσιάστρια μιλούσε στο αυτί του δημοσιογράφου την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να εκφράσει την άποψή του πάνω στο θέμα που ανέλυαν.

Όλα ξεκίνησαν μετά από μία συνέντευξη που έδωσε η Κλέλια Ρένεση στην εκπομπή Buongiorno, την Τρίτη (16/12), με την οποία διαφωνούσε σε πολλά σημεία ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ενώ η Κατερίνα Ζαρίφη έλεγε δίπλα του πολλές φορές «αγαπάμε Κλέλια», χωρίς να εκφράζει την δική της άποψη.

Δείτε τον εκρηκτικό διάλογο μεταξύ τους:

«Κάτσε ρε Κατερίνα! Έχω την Κατερίνα δίπλα και μου λέει “Αγαπάμε Κλέλια”. Μιλάμε όμως. Μιλάμε, συζητάμε. Μίλα, πες στην άποψή σου» ανέφερε ο παρουσιαστής.

«Ναι αγαπάμε! Στο λέω τόση ώρα, γιατί επιμένεις σε κάτι και επιμένεις. Επιμένεις ρε Δημήτρη για το τσουβάλιασμα» απάντησε τότε η παρουσιάστρια.

«Κι εμείς συζήτηση κάνουμε. Όταν το κάνει ο Ανδρέας λες “γιατί το κάνει ο Ανδρέας”. Εσύ τι το κάνεις; Μίλα, πες στην άποψή σου. Όταν μιλάς σιγά, την ώρα που μιλάμε. Μέσα στο αυτί μου. Πες σου πες τα να μιλήσεις, πες τα να ακουστείς. Μιλάμε για ένα τσουβάλιασμα. Δεν μιλάω δυνατά. Εσύ μιλάς στο αυτί μου» είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Εσύ μιλάς πολύ δυνατά Δημήτρη μου. Όχι, δεν μιλάμε εμείς σιγά. Πάμε όλοι να ουρλιάξουμε να δούμε τι ωραία που θα γίνει εδώ μέσα. Πάντα ουρλιάζεις ρε Δημήτρη! Θα μας πει ο Δημήτρης πώς θα μιλάμε» τόνισε η Κατερίνα Ζαρίφη. «Παιδιά δεν μπορώ… Δεν το κάνω εγώ αυτό το πράγμα στον αέρα, λυπάμαι. Είναι η ιδιοσυγκρασία μου» συμπλήρωσε.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

 

 

 

