Eπανέκδοση του «A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach» των Stones

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας έχει κυκλοφορήσει ως μέρος του box set (4 DVDs) του 2007 The Biggest Bang, η επανέκδοση - η οποία, κατά πώς λέει το συγκρότημα, είναι «remixed, re-edited and remastered» - περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια που δεν υπάρχουν στην αρχική έκδοση: τα «Tumbling Dice», «Oh No, Not You Again», «This Place Is Empty» και «Sympathy for the Devil».