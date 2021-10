Επεισοδιακό διαζύγιο για τον Φιλ Κόλινς: Απολογείται για το αν έκανε μπάνιο και ήταν «ανίκανος να κανει σεξ»

Έτσι, σύμφωνα με την Daily Mail, μόλις επιστρέψει από την περιοδεία των Genesis, ο Φιλ Κόλινς θα υποβληθεί σε μαγνητοσκοπημένη κατάθεση από τους δικηγόρους της πρώην συζύγου του, καλούμενος αν απολόγηθεί μεταξύ άλλων για το ότι, όπως ισχυρίζεται η Μπέιτς, δεν έπλενε τα δόντια του για μήνες, σταμάτησε να κάνει ντους και έγινε «καταθλιπτικός, κακοποιητικός και ανίκανος να κάνει σεξ».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Κόλινς τόνισαν ότι οι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι «σκανδαλώδεις, άσεμνοι, ανήθικοι και ως επί το πλείστον, ψευδείς ή υπερβολικοί».

The divorce between Phil Collins and ex wife Orianne has gotten UGLY! Phil has denied claims from ex wife Orianne, that he is no longer capable of having sex, is drunk every morning, and hasn’t showered or brushed his teeth for over a year! ???? Time for Phil to SUE-SUDIO! ???? pic.twitter.com/svE9ScrXKa