Επίσημο: Σακίρα και Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους

«Λυπούμαστε που επιβεβαιώνουμε ότι χωρίζουμε. Για την ευημερία των παιδιών μας, που είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, ζητάμε σεβασμό της ιδιωτικής μας ζωής. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας», αναφέρεται στην κοινή τους δήλωση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Marca, το ζευγάρι θα δώσει μεγάλη μάχη για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, Μίλαν και Σάσα, καθώς η Κολομβιανή τραγουδίστρια φέρεται να θέλει να εγκαταλείψει την Ισπανία.

«Η τραγουδίστρια δεν θέλει να συνεχίσει να ζει στη Βαρκελώνη», αναφέρουν πηγές στο Informalia. «Δεν έχει φίλους ή οικογένεια εδώ (εκτός από τον Πικέ) και η εφορία την κυνηγάει χρόνια, οπότε σκοπεύει να μετακομίσει και να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα. Με τα παιδιά της φυσικά».

