Quantcast
Επιτέλους! Ο Cristiano Ronaldo αρραβωνιάστηκε την Georgina Rodriguez έπειτα από 8 χρόνια σχέσης - Real.gr
real player

Επιτέλους! Ο Cristiano Ronaldo αρραβωνιάστηκε την Georgina Rodriguez έπειτα από 8 χρόνια σχέσης

08:15, 12/08/2025
Επιτέλους! Ο Cristiano Ronaldo αρραβωνιάστηκε την Georgina Rodriguez έπειτα από 8 χρόνια σχέσης

ΠΗΓΗ: Cristiano Ronaldo/Instagram

Έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια σχέσης, ο Cristiano Ronaldo έκανε επιτέλους πρόταση γάμου στην Georgina.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved