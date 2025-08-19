Επίθεση γοητείας! - Real.gr

Ο Λούκα Γιόβιτς φόρεσε τα κιτρινόμαυρα, με την καλλονή σύζυγό του Σοφία Μιλόσεβιτς να είναι έτοιμη να μαγνητίσει τα βλέμματα στις κερκίδες.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Λούκα Γιόβιτς, έχει ήδη ενθουσιάσει τους φιλάθλους της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ. Ο 27χρονος Σέρβος σέντερ φορ, μετά τη θητεία του στη Μίλαν, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 2,5 εκατ. ευρώ, πριμ υπογραφής ενός εκατομμυρίου και πρόσθετα μπόνους επίτευξης στόχων. Εντάχθηκε αμέσως στο ρόστερ και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά την πορεία του σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μίλαν, η Φιορεντίνα και η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, ο Γιόβιτς επέλεξε την Αθήνα για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Μαζί του στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν και η σύντροφός του, Σοφία Μιλόσεβιτς, καθώς και οι δύο γιοι τους. Η καλλονή σύντροφός του, μια από τις ωραιότερες γυναίκες της Σερβίας, αναμένεται να αναστατώσει τις κερκίδες της «OPAP Arena» με την παρουσία της, αφού δεν χάνει ματς του αγαπημένου της.

Γεννημένη στο Βελιγράδι στις 18 Μαρτίου του 1991, η Σ. Μιλόσεβιτς είναι ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα και επιχειρηματίες της χώρας της. Από την ηλικία των 11 ετών ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ και έχει στο ενεργητικό της σημαντικές συνεργασίες με γνωστές εταιρείες ένδυσης όπως και οίκους μόδας, με συμμετοχές στα catwalk του Μιλάνου και της Νέας Υόρκης. Τα τελευταία χρόνια διαθέτει και το δικό της brand ρούχων και είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, με προτεραιότητά της την προώθηση των μηνυμάτων ενδυνάμωσης προς τις γυναίκες.

Πρόταση γάμου στο Κάπρι

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου, με τη Σοφία να είναι αρχικά επιφυλακτική λόγω της διαφοράς ηλικίας, αφού ο Λούκα είναι επτά χρόνια μικρότερος, αλλά ξαναβρέθηκαν τυχαία και κατάλαβαν ότι έχουν πολλά κοινά. Η Σέρβα καλλονή είχε στο παρελθόν σχέση με τον ποδοσφαιριστή Αντεμ Λιάτζιτς για περίπου τρία χρόνια, έως το 2018, αλλά και με τον τενίστα Βίκτορ Τροΐτσκι.

Η σχέση της με τον Λούκα έγινε γνωστή το 2019, ενώ την ίδια χρονιά το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. Ακολούθησε η πρόταση γάμου σε μια ρομαντική στιγμή στο Κάπρι, κατά τη διάρκεια βόλτας τους με σκάφος, με τη Σοφία να λέει συγκινημένη το «ναι». Ο πρώτος τους γιος, Αλεξέι, ήρθε στη ζωή στις 10 Σεπτεμβρίου του 2020, δίνοντας χαρά και ευτυχία στο ζευγάρι. Δύο χρόνια μετά γεννήθηκε ο δεύτερος γιος τους, Τεοντόρ.

Την περίοδο του κορωνοϊού, ο Γιόβιτς παραβίασε την καραντίνα και ταξίδεψε στη Σερβία για να βρεθεί στην αγκαλιά της αγαπημένης του, γεγονός που τον έφερε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ηταν 19 Μαρτίου του 2020, όταν ο Λούκα αγωνιζόταν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και αποφάσισε να αγνοήσει τις οδηγίες που είχε εκδώσει η ομάδα του και να ταξιδέψει στο Βελιγράδι, προκειμένου να είναι παρών στα γενέθλια της συντρόφου του. Ο νεαρός επιθετικός τότε έκανε του κεφαλιού του, προβληματίζοντας την ισπανική ομάδα, ενώ, σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τις Αρχές της χώρας του.

Κεφάλαιο «Ελλάδα»

Το ζευγάρι με τους δύο γιους του, αφού χάρηκε τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Μαυροβούνιο, ήρθε στην Ελλάδα, όπου ο Σέρβος επιθετικός φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Σύμφωνα με πηγές της Realnews, ο Λούκα μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά αρχικά διέμεναν σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, με τη Σοφία να καταλήγει σύντομα στην κατάλληλη κατοικία που θα αποτελέσει την έδρα της οικογένειάς τους τα επόμενα δύο χρόνια.

