Ερχεται ο Πέλκας τζούνιορ! - Real.gr

Ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Πέλκας και η σύζυγός του, Κυβέλη Μάρδα, περιμένουν τον Οκτώβριο το πρώτο παιδί τους που, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της «R», είναι αγόρι.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Η χαρά του Δημήτρη Πέλκα και της Κυβέλης Μάρδα δεν κρύβεται, καθώς ετοιμάζονται με συγκίνηση να υποδεχθούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Το μωρό αναμένεται να γεννηθεί τον Οκτώβριο και, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, είναι αγόρι.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και η σύζυγός του γνωρίστηκαν πριν από αρκετά χρόνια, όταν εκείνη σπούδαζε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σύντομα σε έναν μεγάλο έρωτα, που επισφραγίστηκε το καλοκαίρι του 2022 με έναν παραμυθένιο γάμο στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Εκτοτε, η Κυβέλη στέκεται στο πλευρό του συζύγου της σε κάθε σταθμό της καριέρας του, από τη Φενερμπαχτσέ και τη Χαλ μέχρι την πρόσφατη επιστροφή του στον «Δικέφαλο του Βορρά». Είναι ερωτευμένοι, ευτυχισμένοι και αχώριστοι. Το γεγονός ότι θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς έρχεται για να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ αυτή την ευτυχία.

Η Κ. Μάρδα, κόρη του πρώην υπουργού και βουλευτή Δημήτρη Μάρδα, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική, παρόλο που χρειάστηκε να μετακομίσει στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια. Σήμερα, με κοινή βάση τους και πάλι τη Θεσσαλονίκη, η Κυβέλη έχει την ευκαιρία να συνδυάσει την επιστημονική πορεία της με την εμπειρία της μητρότητας που καλωσορίζει στη ζωή της.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι απολαμβάνει την καθημερινότητά του στη Θεσσαλονίκη και ανυπομονεί για τη στιγμή που θα έρθει στον κόσμο ο γιος τους. Ενδεικτική ήταν η συγκινητική κίνηση του Δ. Πέλκα στον αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΧΝΚ Ριέκα, όταν μετά το γκολ που σημείωσε στο 89ο λεπτό, ο ποδοσφαιριστής σήκωσε τη φανέλα του βάζοντας από κάτω την μπάλα και φίλησε το χέρι του, δείχνοντας την κοιλιά του. Μια αφιέρωση γεμάτη νόημα και αγάπη προς τη γυναίκα της ζωής του και το αγέννητο παιδί τους, που προκάλεσε συγκίνηση στις κερκίδες.

Το σπίτι τους έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες, με τη διαμόρφωση του παιδικού δωματίου. Οι γονείς και των δύο ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά το εγγόνι τους, το οποίο αναμένεται να μεγαλώσει μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη, στήριξη και σταθερές αξίες.

Η επιστροφή του ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ έγινε η αφορμή για να εγκατασταθεί το ζευγάρι μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Ο Δ. Πέλκας είχε δηλώσει στο περιβάλλον του πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον και την Κυβέλη να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην πόλη όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και οι ίδιοι. Η Θεσσαλονίκη είναι ο φυσικός χώρος τους: εκεί είναι οι ρίζες τους, οι φίλοι και οι συγγενείς τους, εκεί είναι πλέον η καθημερινότητά τους και εκεί σε λίγες εβδομάδες θα υποδεχθούν τον πρώτο καρπό της αγάπης τους.