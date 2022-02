Έργα του Πικάσο παρουσιάζονται σε Μουσείο στη Φλόριντα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έκθεση «Picasso and the Allure of the South» (Ο Πικάσο και η Γοητεία του Νότου) εξερευνά την επιρροή της νότιας Ευρώπης στο επαναστατικό έργο του Πάμπλο Πικάσο με μία συλλογή 79 αριστουργημάτων, έργων ζωγραφικής, σκίτσων και κολάζ, το 50% των οποίων δεν έχει εκτεθεί ποτέ στις ΗΠΑ.

Αντί να εστιάζει σε μία περίοδο της ζωής του Πικάσο, όπως γίνεται σε πολλές εκθέσεις, η συγκεκριμένη επικεντρώνεται στην έμπνευση που άντλησε ο καλλιτέχνης από μια συγκεκριμένη περιοχή: τα ισπανο-γαλλικά σύνορα.