Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Aνακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας του Κέντρο Φυσικού Τοκετού - Real.gr
22:30, 26/01/2026
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram  τη διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου Φυσικού Τοκετού (The Birth Center). Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της το Κέντρο Φυσικού Τοκετού «εισέρχεται σε μια περίοδο διακοπής λειτουργίας για λόγους επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων του και οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Για το προσεχές διάστημα, το Κέντρο δεν θα […]

