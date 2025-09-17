Ερωτας στον ρυθμό των νησιώτικων - Real.gr

Ο ταλαντούχος φωτογράφος Μιχαήλ Αγγελος Βαρθακούρης, γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, έκλεισε έναν χρόνο σχέσης με την καρδιολόγο Φαίη Ψύλλου και μίλησε στη Realnews για τη γνωριμία τους αλλά και για το ταξίδι που ετοιμάζει για τη σύντροφό του

Της Κορύνας Μαντάγαρη

Εναν χρόνο σχέσης συμπλήρωσαν ο Μιχαήλ Αγγελος Βαρθακούρης και η καρδιολόγος Φαίη Ψύλλου και θα το γιορτάσουν με ένα ταξίδι στην Ιταλία. Ο γιος του «τροβαδούρου της αγάπης» Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη δηλώνει στη Realnews «ερωτικός μετανάστης» στη Χίο, όπου ζει ενώ αποκαλύπτει πώς γνώρισε την κοπέλα του χορεύοντας τα νησιώτικα του πατέρα του.

Η «R» τον συνάντησε στο νησί, με αφορμή την πρόσφατη προσωπική έκθεσή του «Nahiro» στην Gallery NS της αρχιτέκτονα Ναυσικάς Σαλιάρη. «Είμαι στη Χίο τους τελευταίους δύο μήνες. Αρχικά έμενα λίγο και έφευγα, αλλά μετά τα εγκαίνια αποφάσισα να μείνω μόνιμα. Αυτός θα είναι ο πρώτος χειμώνας που θα περάσω στο νησί. Είμαι ερωτικός μετανάστης στη Χίο, μένω κοντά στην γκαλερί με την κοπέλα μου και κυκλοφορώ με ποδήλατο», λέει περιγράφοντας τη ζωή του στο νησί.

Η κοπέλα του είναι καρδιολόγος και εργάζεται στο Νοσοκομείο Χίου.

Ο Μιχαήλ Αγγελος έχει κληρονομήσει το καλλιτενχικό DNA των γονιών του το οποίο εκφράζει μέσω της τέχνης της φωτογραφίας. Η έμπνευσή του προέρχεται από τη σχέση του ανθρώπινου σώματος με τη θάλασσα στις διάφορες μορφές της. «Τα μοντέλα των φωτογραφιών είναι η παρέα μου, οι φίλες μου από την Πάρο και την Αθήνα. Στο επίκεντρο της δουλειάς μου είναι η Σμαράγδα Σακελλαρίου, η κόρη του ηθοποιού Ακη Σακελλαρίου. Η Σμαράγδα με έχει βοηθήσει να εξερευνήσω τις δυνατότητές μου και να εξελιχθώ».

Παράλληλα, διευκρινίζει πως με τη Φαίη κρατούν τη σχέση τους μακριά από την καλλιτεχνική δουλειά του, γι’ αυτό και δεν της έχει ζητήσει να ποζάρει στις φωτογραφίσεις του. «Τόσο εγώ όσο και η Φαίη επιθυμούμε να κρατάμε τη σχέση μας μακριά από την έκθεση».

Διακριτικοί ήταν και στη δημόσια εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του τέταρτου The Chios Festival που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο αρχοντικό Castelli στον Κάμπο. Οι δύο νέοι έφτασαν ντυμένοι casual και παρακολούθησαν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της βραδιάς.

Ερωτας με τα νησιώτικα του Πάριου

Και μπορεί ο Μιχαήλ Αγγελος να δηλώνει μόνιμος κάτοικος Χίου, όμως στην καρδιά του έχει την Πάρο αφού εκεί γνωρίστηκε με την αγαπημένη του Φαίη. «Αυτά που μου λείπουν από την Πάρο δεν είναι στην Πάρο πια. Δεν μπορώ να τα βρω, έχει αλλοιωθεί το νησί, δεν είναι όπως στην εποχή πριν από τον κορωνοϊό. Πέρασα υπέροχες στιγμές φέτος που πήγα στην Πάρο με τα αδέρφια μου και μείναμε όλοι μαζί στον πατέρα μου. Αυτό μου λείπει από την Πάρο, η οικογένεια. Βέβαια στην Πάρο γνώρισα και την κοπέλα μου, πέρυσι το καλοκαίρι. Εκείνη είχε έρθει στο νησί για να κάνει το αγροτικό της ως νέα γιατρός και συναντηθήκαμε σε κοινή παρέα σε ένα πανηγύρι. Σηκώθηκε πάνω και χόρεψε, τι άλλο, νησιώτικα του πατέρα μου. Και εκεί συνέβη! Ακουγα τόσα χρόνια πως τα τραγούδια του πατέρα μου φέρνουν κοντά τον κόσμο και εγώ ερωτεύτηκα ακούγοντας νησιώτικα του Γιάννη Πάριου».

«Ο πατέρας μου ό,τι και να έκανα θα με στήριζε -είναι τέτοιος άνθρωπος- εκτός από τη μουσική. Δεν θα με στήριζε γιατί δεν το έχω, είναι ακριβοδίκαιος. Μου είχε πει ο πατέρας μου ‘‘δεν το έχεις, έχεις πάρει από τη μάνα σου’’. Μου αρέσει όμως να ακούω μουσική», δηλώνει ο Μιχαήλ Αγγελος αποκαλύπτοντας και το αγαπημένο του τραγούδι από όσα έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος. « ‘‘Γέλα μου και ας είναι ψέμα’’, μία φορά του το ζήτησα και από τότε όταν πηγαίνω να τον δω, μου το τραγουδά όπου εμφανίζεται. Οπότε αν έχεις πάει να ακούσεις τον πατέρα μου και ακούσεις αυτό το τραγούδι, μάλλον είμαι και εγώ εκεί».

Βέβαια εκτός από τη φωτογραφία ο Μιχαήλ Αγγελος είναι και επιχειρηματίας αφού τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. « Ξεκίνησε από μια ιδέα βλέποντας ότι ανεβαίνει ο τουρισμός στο νησί και εξελίσσεται σε κάτι όμορφο. Εχουμε φτάσει να γίνει ένα ωραίο venue για γάμους. Είναι στην άκρη της Παροικιάς και έχει καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα».