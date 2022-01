«Εσωτερικός χώρος» στην γκαλερί Citronne

Μια ειλικρινής, συναισθηματική και ιδιαίτερα ατμοσφαιρική απεικόνιση του εσωτερικού κόσμουστην εποχή της πανδημίας και της απομόνωσης, από τη διεθνώς καταξιωμένη φωτογράφο Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη.

Της Μαρίνας Τσικλητήρα

Photo Credits: Margarita Mavromichalis

Μια διαφορετική έκθεση, για τα δεδομένα της γκαλερί Citronne αλλά και σε σχέση με τη γνώριμη δουλειά της φωτογράφου Μαργαρίτας Μαυρομιχάλη, παρουσιάζεται αυτόν τον καιρό, και έως τις 19 Φεβρουαρίου, στον τέταρτο όροφο της Πατριάρχου Ιωακείμ 19, στο Κολωνάκι. Σε επιμέλεια της Ελισάβετ Πλέσσα,τιτλοφορείται «Εσωτερικός χώρος» και αντανακλά,με ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τρόπο, τιςσκέψεις καιτα συναισθήματα που γέννησε η εποχή της παγκόσμιας πανδημίας και του lockdown, συνθήκη πουάφησε ψυχικά αποτυπώματαστη φωτογράφο, όπως άλλωστε καιστους περισσότερους από εμάς.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν την περίοδο 2019-2021. Σκηνικό είναι τα δωμάτια του αστικού της σπιτιού (πρόκειται για την κατοικία του πρέσβη στο Λονδίνο, άρα χώρος οικείος και αλλόκοτα ανοίκειος ταυτόχρονα), ενώ πρωταγωνίστρια των εικόνων είναι η ίδια. Μέσα από τις φωτογραφίες της, ο επισκέπτης συναντάτη Μαργαρίτα πίσω από ένα βάζο με λουλούδια, σκαρφαλωμένη στον πάγκο της κουζίνας, ξαπλωμένη στις σκάλες καθώς «λιάζεται» κάτω από έναν αόρατο ήλιο,βυθισμένη στη μπανιέρα ή στην μοναχική ανάγνωση ενός βιβλίου-φωτιστικού, γερμένη στο πλευρό του αχνού περιγράμματος του συντρόφου της, απέναντι από τον χορευτή εαυτό της. Εικόνες άλλοτε αδρές και άλλοτε αέρινες σαν οράματα,το πρόσωπό τηςπότε κρυμμένο, πότεεκτεθειμένο καθαρό και ολόγυμνο από φτιασίδια, αποσπασματικά μέρη του κορμιού, απαλότητα αλλά και ένταση, χρώμα και κινηματογραφικές αναφορές, προδοτικές ενός καλειδοσκόπιου συναισθημάτων που κυμαίνονται από το χιούμορ μέχρι τη θλίψη, όμως δεν χάνουν στιγμή την εντιμότητά τους.

«Ο «Εσωτερικός χώρος» είναι μια προσωπική εξερεύνησητης ανάγκης του “ανήκειν” σε έναν εφήμερο κόσμο, των συναισθημάτων της μοναξιάς και της μελαγχολίας, καθώς και μια εξερεύνηση των θεμελιωδών σχέσεων στη ζωή μας», σημειώνει για τα αυτοπορτραίτα της η δημιουργός.«Είναι μια σιωπηρή διερεύνηση των σκέψεων και των πεποιθήσεών μου και, ταυτόχρονα, μια επιθυμία να δραπετεύσω από τα όριά τους».

Προερχόμενη από οικογένεια διπλωματών και παντρεμένη με διπλωμάτη, η Μαργαρίτα Μαυρομιχάλη έχει ζήσει ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο-κάτι που θα διαπιστώσετε εύκολα αν περιηγηθείτε στις απίθανες φωτογραφίες που έχει τραβήξει και εκθέτει στο portfolio της (Portfolio — Margarita Mavromichalis Photography).Έχει , μεταξύ άλλων, απεικονίσει την προσφυγική κρίση στη Λέσβο. H δουλειά της έχει παρουσιαστείσε εκθέσεις στη Νέα Υόρκη, στη Βοστώνη, στο Σαν Ντιέγκο και, πιο πρόσφατα, στη Βουδαπέστη, στο Παρίσι, στοΒερολίνο, στη Βαρκελώνη και στο Λονδίνο. Φωτογραφίες της αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής του Museum of the City of New York και του Brooklyn Historical Society. Έχει βραβευτείμε το Pollux Award το 2016 και το Julia Margaret Cameron Award (2018, 2020). Πολύ πρόσφατα βραβεύτηκε με το αργυρό μετάλλιο του 2021 στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό Prix de la Photographie, Paris.