Eurovision 2026: Η πρώτη ματιά στη σκηνή της Βιέννης με… ΑΙ - Real.gr

Φωτογραφίες και πλάνα από τη σκηνή της Βιέννης, τα οποία δημιουργήθηκαν με… AI, έφερε στο φως η διοργάνωση της Eurovision. Συγκεκριμένα, σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ανέβηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision στο Facebook φωτογραφίες προσομοίωσης, που με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, δείχνουν πώς θα πλαισιωθούν οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων, πώς έχει σχεδιαστεί το “πράσινο δωμάτιο” αλλά και […]

