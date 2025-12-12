Eurovision: Το Nemo επιστρέφει το βραβείο του λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ - Real.gr

Quantcast
01:00, 12/12/2025
Eurovision: Το Nemo επιστρέφει το βραβείο του λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Τo Nemo με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε την απόφασή του να επιστρέψει το βραβείο που κέρδισε στην Eurovision το 2024, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της EBU να επιτρέψει την συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στην Αυστρία. «Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Eurovision: Το Nemo επιστρέφει το βραβείο του λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στο InStyle.

