Eurovision 2022 - Σκάνδαλο με την τραγουδίστρια της Β. Μακεδονίας: Πέταξε τη σημαία της χώρας την ώρα φωτογράφισης - ΒΙΝΤΕΟ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημόσια Τηλεόραση της Βόρειας Μακεδονίας για το περιστατικό με την εκπρόσωπο της χώρας και τη σημαία, κάνει λόγο για σκάνδαλο και ζητά από την Andrea να πει δημόσια συγγνώμη για την κίνησή της αυτή.

Η ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης της Βόρειας Μακεδονίας

«Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Βόρειας Μακεδονίας καταδικάζει έντονα την κίνηση της εκπροσώπου μας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2022, Andra, η οποία πέταξε στο έδαφος τη σημαία της χώρας κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης στο Τορίνο. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση πίσω από αυτή τη σκανδαλώδη συμπεριφορά της εκπροσώπου μας στην Eurovision, η οποία με αυτή τη χειρονομία έδειξε ασέβεια προς το εθνικό σύμβολο, κάτι που τιμωρείται από τον νόμο. Η MRT αναμένει από την Andrea να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες για τέτοια συμπεριφορά. Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής της από την Eurovision, αν και θα ληφθεί μέριμνα να μην προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά στο MRT. Σε βάρος των υπευθύνων στην αντιπροσωπεία της Βόρειας Μακεδονίας θα ληφθούν όλα τα νομικά ενδεχόμενα για αυστηρότερες κυρώσεις γι' αυτό το σκάνδαλο».

Η απάντηση της Andrea για το περιστατικό

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Άγης Μενούτης σε δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, η χώρα δεν θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό και η Andrea απάντησε για το περιστατικό, λέγοντας πως της ζητήθηκε να αφήσει τη σημαία κάτω και να φωτογραφηθεί χωρίς αυτή.

A video of her action at today's opening ceremony, which has been described as "defiling a national symbol", punishable by North Macedonian law.

UPDATE: An apology video by Andrea has already been spread by MRT this evening, where she says that "reporters asked to take a pic without the flag" and "she didn't mean to insult her nation."