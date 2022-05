Eurovision: Ρώσοι χάκερ απειλούν να μπλοκάρουν την ψηφοφορία για να μην κερδίσει η Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξεκίνησε από τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις και στον διαγωνισμό της Eurovision 2022, με τη χώρα να αποτελεί φαβορί για να πετύχει την 3η νίκη της στον διαγωνισμό τραγουδιού. Όμως, Ρώσοι χάκερ θέλουν να εμποδίσουν αυτό το ενδεχόμενο.

#Eurovision could be targeted by Russian hackers.

Ukraine's Kalush Orchestra are currently the favourite to win but it is reported that Russian cyber group Killnet wants to prevent them from taking the title.

Let's get into the story ??https://t.co/8CxfDguo4Y