Evangelia: Ο ουρανός είναι το όριο - Real.gr

Η Evangelia πετά από χαρά όχι μόνο γιατί το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο «Pepromeéno», βρίσκεται στην προκριματική φάση των βραβείων Grammy 2026 ή γιατί θα διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας μας στην επόμενη Eurovision, αλλά και γιατί ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, μουσικό παραγωγό, Jay.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια, Evangelia, είναι έτοιμη να κατακτήσει το διεθνές πεντάγραμμο, αφού βρίσκεται στην προκριματική φάση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy 2026. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, αφού πέρυσι έχασε τη νίκη για λίγες ψήφους στα προκριματικά.

«Η Eurovision πάντα θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να πω ακόμη τίποτα σίγουρο, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δουλεύω ήδη σε νέα μουσική που θα μπορούσε να σταθεί σε αυτή τη σκηνή. Το πεπρωμένο θα δείξει…», λέει στη Realnews, υπονοώντας το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Pepromeno», το οποίο βρίσκεται στην προκριματική φάση των υποψηφιοτήτων για τα Grammy. «Είναι πραγματικά συγκινητικό! Το “Pepromeno” είναι ένα άλμπουμ που γεννήθηκε από τις ρίζες μου, την Κρήτη, και τη διαδρομή μου ανάμεσα σε Ελλάδα και Αμερική.

Το γεγονός ότι βρίσκεται στην προκριματική φάση των υποψηφιοτήτων Grammy σημαίνει πολλά για εμένα, γιατί δείχνει ότι η μουσική μου, αυτό το πάντρεμα της παράδοσης με τη σύγχρονη ποπ, βρίσκει ανταπόκριση και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Το ότι έφτασε μέχρι εδώ είναι ήδη ένα τεράστιο επίτευγμα και, ό,τι και αν συμβεί από εδώ και πέρα, νιώθω υπερήφανη».

Πρόσφατα, στις 15 Νοεμβρίου, έγινε η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνις που εμφανίστηκε στο Dusk Music Festival στην Αριζόνα, το οποίο θεωρείται ένα από τα ταχύτερα ανερχόμενα φεστιβάλ της αμερικανικής μουσικής σκηνής, προσελκύοντας μεγάλα ονόματα της pop, της hip-hop και της dance. Σε αυτό το διεθνές και υψηλού επιπέδου περιβάλλον, η Evangelia ξεχώρισε με τη χαρακτηριστική «Greek-American global pop» ταυτότητά της, συνδυάζοντας ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονο mainstream ήχο. Η ενέργεια και η αυθεντικότητα της εμφάνισής της ενθουσίασαν το κοινό, που τη χειροκρότησε θερμά. Στο όνειρό της ο ουρανός είναι το όριο.

«Το όνειρό μου είναι να φτάσει η ελληνική ψυχή σε ολόκληρο τον κόσμο. Να μπορώ να εκφράζομαι ελεύθερα, να γράφω τραγούδια που αγγίζουν ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, και να δημιουργώ γέφυρες ανάμεσα στις κουλτούρες. Φυσικά θα ήθελα κάποια ημέρα να εμφανιστώ στα Grammy, να παίξω στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου και να κάνω μια παγκόσμια περιοδεία. Θέλω να συνεχίσω να αναπτύσσομαι καλλιτεχνικά, να συνεργάζομαι με ανθρώπους που με εμπνέουν και να αφήσω ένα αποτύπωμα που έχει αλήθεια και συνέπεια».

Η ταλαντούχα Evangelia αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο με τον σύντροφό της, μουσικό παραγωγό, Jay, και αυτός είναι σίγουρα ένας ακόμη λόγος, που την κάνει να πετά στα ουράνια. Ωστόσο, δεν βιάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα: «Είμαστε ήδη αρραβωνιασμένοι και πολύ χαρούμενοι. Ο Jay είναι ο άνθρωπός μου σε όλα, στη ζωή και στη μουσική. Δεν βιαζόμαστε, απολαμβάνουμε τη διαδρομή και χτίζουμε τα επόμενα βήματα μαζί, με αγάπη και δημιουργία».